Ракета SpaceX стартовала к Международной космической станции (Видео)

Новости науки:Компания подтвердила штатный выход корабля на заданную орбиту и развертывание панелей солнечных батарей.

Ракета-носитель Falcon 9 с грузовым космическим кораблем Cargo Dragon компании SpaceX стартовала в пятницу вечером с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) к МКС.

Трансляция велась на сайте компании SpaceX.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с комплекса номер 40 на базе ВВС США состоялся в 23:50 по местному времени (6:50 по Киеву).

Cargo Dragon должен доставить на МКС более двух тонн продовольствия, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных экспериментов экипажем станции.

В частности, SpaceX тем временем осуществила управляемую посадку первой ступени ракеты-носителя на площадку на мысе Канаверал. Отделение ступени произошло через три минуты после старта.

Стыковка корабля с МКС запланирована на 9 марта.