Эффективнее и дешевле: создана технология производства водородного топлива из биомассы

Новости науки:Процесс позволит снизить стоимость и увеличить эффективность производства водородного топлива.

Водород — это элемент, который есть почти везде; особенно его много в молекулах воды, которые состоят из одного атома кислорода и двух атомов водорода. Однако практически везде во Вселенной он встречается только в виде соединений, и, чтобы получить это вещество в чистом виде, его необходимо выделять.

При сжигании килограмма водорода производится почти в четыре раза больше энергии, чем при сжигании килограмма угля — при этом результатом процесса является выброс углекислого газа.

Новая технология получения водородного топлива, предложенная исследователями, использует лигнин в качестве источника электронов. Это позволяет повысить общую эффективность реакции выделения кислорода (OER). Процесс проводится при низких температурах — в ходе него происходит перемещение электронов от лигнина по проволоке к электроду, где проходит реакция выделения водорода (HER).

С помощью этой новой системы мы можем производить водород с меньшей энергией, чем при обычном электролизе воды, поскольку нет необходимости в кислородных реакциях, требующих высокоэнергетических катализаторов и катализаторов из драгоценных металлов. Обычные методы требуют более 1,5 В, но новая система способна производить водород с гораздо более низким потенциалом (0,95 В) - Юнгки Рю, ведущий автор исследования.