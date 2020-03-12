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Почему морские обитатели глотают пластик?

Почему морские обитатели глотают пластик?
14:26 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Как выяснилось, заросший пластик привлекает черепах своим аппетитным запахом.

В ходе эксперимента ученые выяснили, что морские черепахи принимают пластиковые отходы за еду из-за их запаха, который они приобрели за время нахождения в океане, где обросли бактериями и водорослями.

В эксперименте принимали участие головастые морские черепахи (лат. Caretta caretta), обитающие в акватории Тихого океана. Ученые поймали 15 молодых особей и наблюдали за их реакцией на еду, вкусовые добавки и фрагменты пластика, которые долгое время находились в океане, и те, которые попали в воду недавно.

Черепахи одинаково реагировали на пищу и старые пластиковые отходы. 

Пока неизвестно, какие именно молекулы и вещества вызывают у животных такую реакцию. Ученые планируют продолжить эксперименты, а также проанализировать химический состав пластика из океана.

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"Мы часто находим погибших черепах и других морских обитателей, чей пищевод заполнен пластиком. Это исследование впервые показывает, что океанический пластик может привлекать животных своим запахом", — сказал профессор Кеннет Ломанн из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилле (США).

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Исследования, Животные, Наука, Пластик, Морские обитатели.
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