Почему морские обитатели глотают пластик?

Новости науки:Как выяснилось, заросший пластик привлекает черепах своим аппетитным запахом.

В ходе эксперимента ученые выяснили, что морские черепахи принимают пластиковые отходы за еду из-за их запаха, который они приобрели за время нахождения в океане, где обросли бактериями и водорослями.

В эксперименте принимали участие головастые морские черепахи (лат. Caretta caretta), обитающие в акватории Тихого океана. Ученые поймали 15 молодых особей и наблюдали за их реакцией на еду, вкусовые добавки и фрагменты пластика, которые долгое время находились в океане, и те, которые попали в воду недавно.

Черепахи одинаково реагировали на пищу и старые пластиковые отходы.

Пока неизвестно, какие именно молекулы и вещества вызывают у животных такую реакцию. Ученые планируют продолжить эксперименты, а также проанализировать химический состав пластика из океана.

"Мы часто находим погибших черепах и других морских обитателей, чей пищевод заполнен пластиком. Это исследование впервые показывает, что океанический пластик может привлекать животных своим запахом", — сказал профессор Кеннет Ломанн из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилле (США).