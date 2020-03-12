"Дождливые" вечера: найдена планета, на которой идут железные дожди

Новости науки:Объект расположен в созвездии Рыб и получил название WASP-76b.

Новая планета относится к классу горячих юпитеров — экзопланетам с массой порядка Юпитера. Такие объекты вращаются вокруг своих звезд на расстоянии всего в 0,05 а. е. и вносят заметные короткопериодические возмущения в движение звезды. Из-за близкого расположения к звезде такие объекты чаще всего нагреты в диапазоне от 730 °C до 1,23 тыс. °C, поэтому существование жизни на них не представляется возможны.

Из-за высоких температур атомсфера таких экзопланет состоит из довольно экзотиечских материалов — например, в ней содержится большое количество свинца, а в верхних слоях идут дожди из рубинов и сапфиров.

Наблюдая за звездой WASP-76, астрономы открыли еще один горячий юпитер. Экзопланета совершает один оборот вокруг звезды всего за два неполных дня и располагается к ней примерно в 33 раза ближе, чем Земля к Солнцу.

Температура на одной ее стороне составляет более 1,5 тыс. °C, а на другой достигает 2,5 тыс. °C. Из-за этого в атмосфере и на поверхности планеты возникает цикл обмена металлическим железом, подобным водному циклу на Земле.

"Дожди на этой планете часто происходят по вечерам, однако в это время падают не капли воды, а расплавленного железа. Утром таких осадков не бывает, что связано с тем, что подобные железные дожди возникают только на "холодной" ночной стороне этой удивительной и чрезвычайно горячей экзопланеты" - Дэвид Эренрайх, ведущий автор исследования.