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Что-то странное происходит с Полярной звездой

Что-то странное происходит с Полярной звездой
15:21 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pinterest.com

Новости науки:Возможно, трудности возникают из-за того, что космический объект не попадает в поле зрения многих телескопов.

Ученые используют разные модели для изучения массы звезды, но их результаты не сходятся. 

Люди наблюдают за Полярной звездой, также известной как Polaris, веками. Она является самым близким цефеидом Земли, типом звезды, которая регулярно пульсирует. Еще Polaris является частью бинарной системы, у неё есть более тусклая сестра, известная как Polaris B. Казалось бы, Полярная звезда уже давно изучена. Но на самом деле никто до сих пор не может определить ее массу и расстояние до Земли.

У астрофизиков есть несколько способов вычислить массу, возраст и расстояние до звезды, подобной Polaris. Один из них — модель звездной эволюции. Исследователи изучают яркость, цвет и скорость пульсации звезды и используют эти данные, чтобы выяснить, насколько она велика и ярка, и на какой стадии жизни находится. Есть и другие способы изучения Polaris, но их результаты не согласуются с моделями звездной эволюции.

Исследователи еще не изучили орбиту Polaris B достаточно хорошо, но данных для применения закона тяготения Ньютона для измерения массы двух звезд у них достаточно. Эти измерения говорят, что Polaris примерно в 3,45 раза больше массы Солнца. Это намного меньше, чем масса, которая получается при применении модели звездной эволюции. Она определяет массу Polaris как примерно в семь раз больше массы Солнца.

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Эта звездная система странна и в других отношениях. Расчеты возраста Polaris B показывают, что звезда намного старше своей яркой сестры, что необычно для двойной системы. Как правило, две звезды имеют примерно один возраст. Ученые создали огромный набор моделей Polaris, чтобы посмотреть, могут ли эти модели согласовать все данные, но у них ничего не вышло.

Проблема может заключаться в том, что Polaris расположена над Северным полюсом Земли, то есть вне поля зрения большинства телескопов. А телескопы, имеющие необходимое оборудование для измерения свойств звезды, обычно предназначены для изучения гораздо более слабых и удаленных звезд.

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Космос, Астрономы, Наука, Астрономия, Звезды, Полярная звезда, Новые исследования, Телескопы.
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