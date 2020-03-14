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Ученые разрабатывают новую систему переводить древние тексты

Ученые разрабатывают новую систему переводить древние тексты
13:43 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Используемые методы не позволяют перевести тексты той эпохи из-за сложности символов и объема носителей.

Исследователи из Чикагского университета разрабатывают новую систему на основе алгоритмов машинного обучения, которая будет автоматически переводить тексты, обнаруженные на древних глиняных табличках. Об этом говорится в соответствующей статье на сайте учреждения.

Технология получила название DeepScribe. Авторы сосредоточились на анализе клинописи, которая использовалась в Первой Персидской Империи (550-330 гг. до н.э.). 

Для обучения модели ученые используют более 6000 размеченных изображений из архива Персеполя. Это позволит прочитать найденные таблички, которые до этого ни разу не изучались. Специалисты рассчитывают, что это позволит им узнать больше об истории и жизни государства Ахеменидов.

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По словам профессора ассириологии Сюзанны Паулюс DeepScribe могла бы серьезно повлиять на науку, если в дальнейшем технологию научат работать и с другими древними языками.

Помимо изображений ученые использовали специально разработанный словарь и базу данных из 100 000 символов. По предварительным данным, модель сумела расшифровать знаки с точностью до 80%. Со временем искусственный интеллект сможет помочь в поисках источника происхождения артефактов, история которых сейчас неизвестна.

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Наука, Новые исследования, Тексты, Как перевести древний текст, Древний текст.
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