Как растения "говорят" об опасности: ученые нашли ответ

Новости науки:Исследователи нашли сигналы опасности деревьев, которые начинают активизироваться в случае атак вредителей или заражения грибком.

Исследователи из Медицинского института Говарда Хьюза выяснили как растения и деревья реагируют на жасмоновую кислоту — гормон, который отвечает за отклик на внешнее раздражение. Так они смогли выяснить, что у них есть сложная коммуникационная сеть, которая передает информацию об опасности. Эти знания помогут исследователям разработать более выносливые культуры, способные противостоять опасностям, особенно в эпоху климатических изменений.

"Это исследование дает нам действительно детальную картину того, как этот гормон действует на разных уровнях, — отметил профессор Джозеф Экер, соавтор статьи и исследователь Медицинского института Говарда Хьюза. — Это позволяет нам понять, как обрабатывается информация об окружающей среде и помогает правильные рост и развитие".

Ученые выяснили это на примере резуховидки Таля — геном этого представителя семейства горчичных хорошо изучен. Однако этот эксперимент репрезентативен, потому что жасмоновая кислота есть среди представителей всего царства растений. Для этого проросшие семена обработали жасмонатом, после чего исследователи извлекли из клеток ДНК и белки.

Чтобы определить точное расположение генов-регуляторов поведения растения во время опасности, ученые использовали специфические антитела против представляющих интерес белков.