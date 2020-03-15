Ну и что, что огонь: новая батарейка будет работать, даже если горит

Новости науки:Данная "функция" позволит избежать взрывов большей части устройств.

Исследователи из Стэнфордского университета создали новую литий-ионную батарейку, которая работает, даже если горит.

В статье, опубликованной в журнале Nano Letters, команда описывает, как они создали новый "огнеупорный" твердотельный электролит (SSE) и использовали его в своих литий-ионных батарейках. Кроме этого, они включили в него огнеупорный материал под названием декабромдифенилэтан (DBDPE). Чтобы создать новый твердотельный электролит, команда сначала использовала тонкую пленку, комбинируя DBDPE с механическим усилителем.

Использование полиимида имеет много преимуществ, отмечают исследователи Ван. Он механически крепкий, имеет высокую температуру плавления (что снижает вероятность короткого замыкания), его можно производить на стандартных приборах и он недорогой.

Еще одна проблема, которую пришлось решить исследователям, заключалась в том, что полиимид не может проводить ионы. Чтобы исправить это, ученые добавили в смесь два разных полимера — оксид полиэтилена (PEO) и бис (трифторметилсульфонил) имид (LiTFSI).

"Новая разработка показала нам, что разумное использование сополимеров является новым способом решения проблемы с батареями из горючих полимерных электролитов", — отмечает исследователь Чуншэн Ван.