Акула вдохновила: создан умный материал, похожий на кожу рыбы

Новости науки:Материал может различными способами управлять звуковыми волнами - гасить или улучшать их.

Акустические метаматериалы обычно разрабатываются для управления звуковыми волнами. Но они могут выполнять только ту функцию, для которой были созданы, например, гашения исходящего звук на подводной лодке. Это же устройство нельзя переоборудовать для другой функции — в этом случае необходимо использовать другое акустическое устройство.

Теперь команда ученых из Университета Южной Калифорнии разработала акустический метаматериал, который может переключаться между различными функциями, это удается сделать с помощью тщательно подобранных магнитных полей, отмечается в описании разработки.

Структура новых метаматериалов вдохновлена необычной структурой акульей кожи. Они могут использоваться для имитации функций переключателей или диодов.

Исследователи объяснили, что микроскопическая структура этих метаматериалов может изгибать волну таким образом, какими они обычно не бывают. Это свойство называется показателем преломления.