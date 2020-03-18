Теория эволюции Дарвина: биологи окончательно подтвердили одно из исследований ученого

Новости науки:Исследование доказало, что подвиды животных действительно играют ключевую роль в их эволюции.

Вид — это группа животных, которые могут свободно скрещиваться между собой. Некоторые виды содержат подвиды — популяции внутри вида, которые отличаются друг от друга тем, что имеют разные физические черты и собственные ареалы размножения.

Например, у северных жирафов есть три подвида, которые обычно живут в разных частях одного региона, а у лисиц больше всего подвидов — 45 известных разновидностей, — распространенных по всему миру. У людей нет подвидов.

Согласно теории Дарвина, видовое разнообразие животных неразрывно связано с тем, как много подвидов было у тех или иных представителей фауны. Как правило, чем больше разновидностей встречается у конкретного вида животных, тем больше родичей у них было внутри того рода, к которому они принадлежали.

Чтобы проверить эту теорию, исследователи проанализировали данные, собранные натуралистами за несколько сотен лет.

"Во второй главе "Происхождения видов" Дарвин пишет, что рода животных, в которых присутствует большое число видов, должны содержать в себе больше "вариаций" этих видов. Мы показали, что подвиды действительно играют важную роль в долговременной эволюции млекопитающих" - Лаура ван Хольштейн, ведущий автор исследования.

В результате им удалось доказать, что эволюция происходит по-разному у наземных и морских млекопитающих и летучих мышей из-за различий в их среде обитания и в их способности свободно перемещаться.

"Мы обнаружили, что эволюционные отношения между видами млекопитающих и подвидами различаются в зависимости от среды их обитания. Подвиды по-разному формируются и диверсифицируются: например, если естественный барьер, такой как горный массив, мешает им свободно двигаться, он может разделить группы животных и отправить каждую из них по своему эволюционному пути. С другой стороны, летучие и морские млекопитающие, такие как летучие мыши и дельфины, имеют меньше физических барьеров в их окружение" - Лаура ван Хольштейн, ведущий автор исследования.

Сейчас ученые исследуют полученные результаты на предмет того, могут ли они быть использованы для предсказания скорости видообразования от исчезающих видов и не исчезающих видов.