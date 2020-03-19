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Где их только нет: невероятные факты о местах обитания бактерий и вирусов

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Где их только нет: невероятные факты о местах обитания бактерий и вирусов
12:39 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Невидимые невооруженным глазом, но опасные и коварные бактерии и вирусы порой могут подстерегать нас в самых неожиданных местах.

  • 1

    Если вы думаете, что информация, собранная в этом выпуске, годится только для того, чтобы пощекотать нервы ипохондрикам, то это вовсе не так. "Предупрежден - значит вооружен!" Поэтому, возможно, после прочтения этих фактов у вас возникнет мысль лишний раз протереть свою компьютерную мышь или клавиатуру бактерицидной салфеткой. А это лишним не будет!

    Вирусы гриппа, оказавшись на банкнотах, могут прожить на них до 17 дней.

  • 2

    96% придверных ковриков содержат следы фекальных бактерий, которые переносятся в дом на обуви.

  • 3

    Обычная компьютерная мышка в три раза грязнее, чем сиденье унитаза.

  • 4

    Наша кожа каждый день теряет как минимум 10 миллионов клеток. Некоторые из них при помощи рук переносятся на окружающие нас вещи, с которыми мы ежедневно контактируем (кровати, пульты, телефоны, двери, люди, еда и т.д.). Только представьте: если вы прикоснетесь к одной из этих вещей, а затем положите пальцы в рот, то вы в буквальном смысле съедите чью-то отмершую кожу.

  • 5

    Шанс подхватить простуду от уплотнительной резинки на дверце холодильника составляет целых 86%.

  • 6

    Держите ресторанное меню подальше от тарелки: микробы могут задерживаться на нем в течение 18 часов. Только вдумайтесь, сколько людей трогают меню руками в течение дня, недели, месяца…

  • 7

    Офисный стол, за которым вы работаете, является прибежищем для порядка 20 тысяч бактерий на 6 квадратных сантиметров. На рабочем месте сосредоточено в 400 раз микробов больше, чем в туалете (который, кстати, регулярно очищается и дезинфицируется).

  • 8

    Что касается передачи вирусов, то даже поцелуй безопаснее, чем рукопожатие.

  • 9

    В среднем мобильный телефон, наушники и микрофон содержат до 1400 бактерий.

  • 10

    Во время кашля или чихания бактерии могут распространяться на расстояние в один метр и приземляться на поверхность, где могут передаться человеку в течение трех дней.

  • 11

    Бактерии - это одноклеточные организмы, которые способны очень быстро размножаться. Одна бактерия всего за 10 часов может перерасти в один миллиард бактерий! Бактерии могут выжить практически на любых поверхностях в любых климатических условиях Земли.

    Для выживания бактерии получают питательные вещества из окружающей их среды. В некоторых случаях этой средой является человеческий организм. Бактерии также могут размножаться вне или внутри тела, вызывая инфекции и становясь причиной боли в горле, кариеса, пневмонии, ушных инфекций и т.д.

  • 12

    Вирусы по своей структуре устроены проще, чем бактерии, и, как правило, даже не считаются живыми организмами. Они подобно бактериям клонируют себя и очень быстро размножаются. Вирусы могут выжить только за счет клетки-хозяина, находящейся в другом организме, поэтому они постоянно находятся в поисках объекта (человека или животного) для последующего заражения.

    Зараженная клетка теряет способность нормально функционировать и вынуждена синтезировать вирусные белки и создавать больше клонов заразившего ее вируса. После этого вирус заставляет клетку-хозяина высвобождать все вирусные частицы для того, чтобы поражать другие клетки, благодаря чему начинает развиваться то или иное заболевание.

Хороший знак для ученых: обнаружены потенциальные мишени иммунного ответа на коронавирус

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