Где их только нет: невероятные факты о местах обитания бактерий и вирусов

1 Если вы думаете, что информация, собранная в этом выпуске, годится только для того, чтобы пощекотать нервы ипохондрикам, то это вовсе не так. "Предупрежден - значит вооружен!" Поэтому, возможно, после прочтения этих фактов у вас возникнет мысль лишний раз протереть свою компьютерную мышь или клавиатуру бактерицидной салфеткой. А это лишним не будет! Вирусы гриппа, оказавшись на банкнотах, могут прожить на них до 17 дней.

2 96% придверных ковриков содержат следы фекальных бактерий, которые переносятся в дом на обуви.

3 Обычная компьютерная мышка в три раза грязнее, чем сиденье унитаза.

4 Наша кожа каждый день теряет как минимум 10 миллионов клеток. Некоторые из них при помощи рук переносятся на окружающие нас вещи, с которыми мы ежедневно контактируем (кровати, пульты, телефоны, двери, люди, еда и т.д.). Только представьте: если вы прикоснетесь к одной из этих вещей, а затем положите пальцы в рот, то вы в буквальном смысле съедите чью-то отмершую кожу.

5 Шанс подхватить простуду от уплотнительной резинки на дверце холодильника составляет целых 86%.

6 Держите ресторанное меню подальше от тарелки: микробы могут задерживаться на нем в течение 18 часов. Только вдумайтесь, сколько людей трогают меню руками в течение дня, недели, месяца…

7 Офисный стол, за которым вы работаете, является прибежищем для порядка 20 тысяч бактерий на 6 квадратных сантиметров. На рабочем месте сосредоточено в 400 раз микробов больше, чем в туалете (который, кстати, регулярно очищается и дезинфицируется).

8 Что касается передачи вирусов, то даже поцелуй безопаснее, чем рукопожатие.

9 В среднем мобильный телефон, наушники и микрофон содержат до 1400 бактерий.

10 Во время кашля или чихания бактерии могут распространяться на расстояние в один метр и приземляться на поверхность, где могут передаться человеку в течение трех дней.

11 Бактерии - это одноклеточные организмы, которые способны очень быстро размножаться. Одна бактерия всего за 10 часов может перерасти в один миллиард бактерий! Бактерии могут выжить практически на любых поверхностях в любых климатических условиях Земли. Для выживания бактерии получают питательные вещества из окружающей их среды. В некоторых случаях этой средой является человеческий организм. Бактерии также могут размножаться вне или внутри тела, вызывая инфекции и становясь причиной боли в горле, кариеса, пневмонии, ушных инфекций и т.д.