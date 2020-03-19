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Шок! Исследователи создали из рыбьей чешуи компоненты для гаджетов

Шок! Исследователи создали из рыбьей чешуи компоненты для гаджетов
14:03 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: earth-chronicles.ru

Новости науки:Устройство, собранное учеными, продолжало работать даже после 1000 циклов сгибания и разгибания.

Китайские специалисты создали из рыбьей чешуи гибкие желатиновые плёнки для электронной техники. Они, по мнению учёных, найдут применение при создании устройств, и в частности дисплеев, которые будут наноситься на тело человека. В отличие от плёнок из пластика, которые обычно используются при производстве подобных гаджетов, новая разработка не вредит экологии, быстро разлагается и может быть переработана.

Учёные из Нанкинского технического университета (Китай) сделали из рыбьей чешуи плёнку, которую, по их мнению, можно использовать при создании дисплеев и других электронных устройств, наносимых на кожу человека. Об этом сообщается в журнале ACS Nano.

Исследователи приготовили из чешуи рыб желатиновый раствор, послуживший основой для создания прочной прозрачной плёнки, на которую затем нанесли слой электропроводящих и светоизлучающих компонентов. Такая гибкость необходима устройствам будущего, которые планируется "устанавливать" прямо на кожу пользователя — например, термометр, секундомер или светящаяся татуировка.

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При этом авторы работы отмечают, что многие подобные устройства, скорее всего, будут одноразовыми. В связи с этим встаёт вопрос их переработки. Ранее при производстве гибких гаджетов учёные использовали плёнки из пластика, который загрязняет окружающую среду. Новая же разработка не вредит экологии: плёнка из рыбьей чешуи растворяется в горячей воде и за 24 дня разлагается в земле. Также она может быть переработана и использована вторично.

Китайские учёные прочат своему изобретению большое будущее.

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Исследования, Наука, Новое исследование, Компоненты для гаджетов, Рыбья чишуя.
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