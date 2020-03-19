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Ученые обнаружили останки древней окаменелой курицы времен динозавров

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Ученые обнаружили останки древней окаменелой курицы времен динозавров
16:57 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: twitter

Новости науки:Asteriornis maastrichtensis жила примерно 67 млн лет назад - в то же время, когда существовало большинство известных науке динозавров.

В ходе раскопок в известняковом карьере, расположенном недалеко от границы между Бельгией и Нидерландами, исследователям удалось обнаружить почти полный череп древней птицы, жившей примерно за миллион лет до падения метеорита, который уничтожил всех крупных динозавров.

Детальный анализ окаменелости показал, что животное сочетало в себе многие черты современных куриц и уткообразных. Это натолкнуло ученых на мысль, что вид, к которому относилась птица, мог являться последним общим предком современных кур и уток.

Исследователи отмечают, что птица — древнейший предок современных пернатых, найденный в Северном полушарии. Используя рентгеновские снимки с высоким разрешением, ученые установили возраст останков — по предварительным данным, им около 66,7 млн лет.

Новый вид получил название Asteriornis maastrichtensis в честь греческой богини Астерии.

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"Мы подумали, что это подходящее название для существа, жившего незадолго до удара мелового астероида. В греческой мифологии Астерия превращается в перепела, и мы считаем, что Астерьернис была близка к общему предку, который сегодня включает перепелов, а также кур и уток" - Дэниел Ксепка, ведущий автор исследования

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Археология, Динозавры, Наука, Останки, Курица, Asteriornis maastrichtensis.
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