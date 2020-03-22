Китайский зонд "Чанъэ-4" очнулся "утром" на обратной стороне Луны (Видео)

Новости науки:Поскольку на протяжении лунной ночи отсутствует солнечная энергия, аппараты периодически переходят в спящий режим.

Ровер и посадочный модуль китайской автоматической межпланетной станции "Чанъэ-4", совершившей в январе прошлого года посадку в кратере фон Карман на темной стороне земного спутника, вышли из "спячки" и возобновили работу. Об этом сообщает информационное агентство Синьхуа со ссылкой на Национальное космическое управление Китая.

Уточняется, что луноход "Юйту-2" "проснулся" 18 марта, в 07:30 утра по пекинскому времени (02:30 мск), а спускаемый аппарат — спустя 12 часов и восемь минут. Показатели обоих аппаратов в норме, рабочее состояние — отличное. "Юйту-2" и "Чанъэ-4" прервали "сон" на 16-й лунный день, который равен 14 суткам на Земле, как и ночь на спутнике.

Световые сутки на Луне — 29,5 дневных суток на нашей планете.

Согласно дальнейшим планам, 140-килограммовый "Юйту-2" продолжит перемещаться с севера на запад на своих шести колесах, попутно исследуя геоморфологию Луны, зондируя грунт и делая снимки поверхности с помощью панорамных камер. Тем временем 1200-килограммовый посадочный модуль будет изучать лунную среду.

Среди задач миссии — проведение низкочастотных радиоастрономических наблюдений, исследование ландшафта местности, определение минерального состава поверхности Луны, а также измерение нейтронного излучения и анализ нейтральных атомов.