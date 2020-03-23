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Безвредный для остальных: найдены бактерии, убивающие комаров

Безвредный для остальных: найдены бактерии, убивающие комаров
17:24 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:Открытие позволит создать более эффективные противомоскитные репелленты и снизит риск распространения тропических болезней, которые переносят комары.

Многие из химических веществ, используемых для сдерживания или уничтожения болезнетворных комаров, могут загрязнять экосистемы и стимулировать эволюцию еще более проблемных, устойчивых к инсектицидам видов.

В новом исследовании ученые выяснили, что штамм бактерий Bacillus thuringiensis israelensis (Bti) продуцирует несколько соединений, которые убивают личинок комаров, но при этом являются безвредными для большинства других организмов.

Эти соединения существуют в кристаллической форме внутри бактерий, и когда микробы поглощаются личинкой, высокий pH и пищеварительные ферменты в их кишечнике заставляют кристаллы растворяться и перестраиваться в молекулы, которые перфорируют мембраны клеток кишечника личинки, быстро убивая насекомое.

Исследователи также установили, который заставляет кристаллы высвобождаться и перфорировать клетки кишечника личинок.

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"Эти результаты открывают нам путь к рациональной разработке инсектицидов, которые являются безопасными и эффективными для контроля конкретных видов комаров или мишеней заболеваний" - Николас Саутер, ведущий автор исследования.

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Исследование, Бактерии, Комары, Ученые, Наука.
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