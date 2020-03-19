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Два новых вида акул было найдено учеными абсолютно случайно

Два новых вида акул было найдено учеными абсолютно случайно
17:47 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:Открытие было сделано учеными из Университета Ньюкасла в ходе исследования популяции мелких промысловых рыб в западной части Индийского океана.

Акулы получили названия Pliotrema kajae и Pliotrema annae — они, по данным ученых, обитают у берегов Мадагаскара и Занзибара. У обоих на каждой стороне расположено по шесть жабр, хотя другие обитающие в этом районе акулы имеют только пять.

Оба вида относятся к пилоносным акулам из-за характерного нароста в виде пилы на черепе. Это плотоядные животные, которые питаются рыбой, ракообразными и кальмарами и используют зазубренный нос для охоты. Быстрым движением носа акула рассекает добычу на мелкие кусочки, которые потом удобно проглотить.

В последние годы численность пилоносных акул, которые достигают 1,5 м в длину, быстро сокращается из-за того, что они часто запутываются в рыболовных сетях.

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"Наши знания об акулах в западной части Индийского океана все еще очень скудны. Но учитывая, что оба новых вида обитают на небольшой глубине, они, вероятно, в значительной степени страдают от рыболовства. Это, в сочетании с ограниченным ареалом и очевидной редкостью представителей обоих новых видов, вызывает обеспокоенность по поводу того, что их популяция может продолжить снижаться" - Саймон Вейгманн, ведущий автор исследования.

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Исследование, Ученые, Акулы, Наука.
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