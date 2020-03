Два новых вида акул было найдено учеными абсолютно случайно

Акулы получили названия Pliotrema kajae и Pliotrema annae — они, по данным ученых, обитают у берегов Мадагаскара и Занзибара. У обоих на каждой стороне расположено по шесть жабр, хотя другие обитающие в этом районе акулы имеют только пять.

Оба вида относятся к пилоносным акулам из-за характерного нароста в виде пилы на черепе. Это плотоядные животные, которые питаются рыбой, ракообразными и кальмарами и используют зазубренный нос для охоты. Быстрым движением носа акула рассекает добычу на мелкие кусочки, которые потом удобно проглотить.

В последние годы численность пилоносных акул, которые достигают 1,5 м в длину, быстро сокращается из-за того, что они часто запутываются в рыболовных сетях.

Two new sixgill sawsharks have been described!

Pliotrema annae and P. kajae: https://t.co/VZu4SO0oaz pic.twitter.com/l6xwgcJzvY

— Sebastian Kraft (@SebaKraft) March 19, 2020