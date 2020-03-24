Самостоятельные: кальмары могут сами редактировать свой РНК

Новости науки:Кальмары способны самостоятельно редактировать свою генетическую информацию.

В 2015 году ученые обнаружили, что кальмары "редактируют" свою информацию в РНК в необычайной степени — на порядок больше, чем люди. Это позволяет им точно настроить тип белков, которые будут продуцироваться в нервной системе.

До сих пор исследователи считали, что редактирование происходит в ядре нейрона, а затем модифицированные мессенджерные РНК попадают в клетку. Однако новое исследование показало, что это не так.

Редактирование происходит не только в ядрах нейронов, но и в аксоне — длинных, тонких нейронных проекциях, которые передают электрические импульсы другим нейронам. Это первый известный науке случай, когда саморедактирование генетической информации наблюдается за пределами ядра животной клетки.

"Теперь мы показываем, что кальмары могут модифицировать РНК на периферии клетки. Это означает, что теоретически они могут модифицировать функцию белка для удовлетворения локализованных потребностей клетки. Это дает им множество возможностей для адаптации генетической информации" - Джошуа Розенталь, ведущий автор исследования.

У человека дисфункция аксона связана со многими неврологическими расстройствами. Открытие ученых может ускорить внедрение естественного процесса редактирования РНК на людях для терапевтических целей, пишут автор работы.