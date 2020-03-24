Новый антивирусный подход: найден способ блокировки вируса ВПЧ

Новости науки:Ученые нашли новый способ блокировки вируса ВПЧ, который является причиной нескольких видов рака, в том числе рака шейки матки.

Ежегодно от рака шейки матки, который вызывает вирус папилломы человека (ВПЧ), умирают более 300 тыс. женщин по всему миру. Несмотря на существование вакцинации от нескольких видов ВПЧ, ученые продолжают заниматься поисками дополнительных мер защиты организма от этих вирусов.

Ученые из Йельского онкологического центра под руководством доктора Дэниела Ди Майо предложили новый биологический подход, который в будущем можно использовать не только для остановки инфекции ВПЧ, но и для работы с другими вирусами.

"Мы показываем, что очень короткие пептиды — фрагменты белка — могут блокировать вирус ВПЧ от заражения клеток. Это исследование подтверждает нашу модель того, как ВПЧ поражает клетки. Оно также показывает, что внутриклеточный перенос вируса может стать целью нового антивирусного подхода" - автор работы Дэниел ДиМайо.

ВПЧ переносится в клетку через мембраносвязанный мешок, называемый эндосомой. Белок HPV — L2 содержит сегмент, который проникает через мембрану эндосомы внутрь клетки. Там последовательность L2 с проникающим в клетку пептидом связывается с клеточным белком, называемым ретромером. Затем ретромер доставляет вирус в участок клетки, где тот начинает копировать себя.

При этом ученые отмечают, что основной механизм проникающего в клетки пептида очень короткий. Пептиды состоят из аминокислот, и для проникновения пептида в клеточные мембраны требуется последовательность из шести аминокислот, тогда как для связывания с ретромерным белком необходима последовательность только из трех аминокислот. В итоге ученые синтезировали короткий пептид для того, чтобы проникнуть в клеточную мембрану, связать ретромер и заблокировать вирус.

Изображение вируса ВПЧ

В ходе испытаний над мышами биологам удалось заблокировать инфекцию HPV. В дальнейшем ученые продолжат изучать возможность лечения организма, в том числе и человеческого, от различных вирусов путем блокировки внутри клеточной мембраны.