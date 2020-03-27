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На Землю обрушится невероятно сильная солнечная буря: дата

На Землю обрушится невероятно сильная солнечная буря: дата
20:36 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:В воскресенье, 29 марта, на Землю может обрушится мощная солнечная буря.

Исследователи подчеркивают, что скоро произойдет солнечная буря, которая ударит по планете Земля. Это явление будет вызвано появлением небольшого отверстия на поверхности Солнца, расположенного в Южном полушарии.

Разрыв позволил внушительному количеству солнечных частиц достичь Млечного Пути и притянуться к земной гравитации. Эти частицы должны пройти 150 миллионов километров пути между Солнцем и Землей. Дата прибытия - 29 марта.

Когда солнечные частицы достигнут магнитного поля Земли и, следовательно, атмосферы, северные полярные сияния будут видны по всему Полярному кругу.

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Несмотря на то, что это явление является ошеломляющим представлением, оно также может угрожать нашей планете. Частицы находятся невероятно высоко в солнечном излучении, которое может идти дальше, чем два полюса, угрожая миру. Магнитное поле Земли облегчает защиту нашей планеты. Однако спутники могут серьезно пострадать от такого рода штормов.

Солнечные ветры вызывают расширение внешней атмосферы, где различные спутники могут слишком сильно нагреваться. Таким образом, системы связи с GPS-навигацией, спутниковым телевидением или мобильной телефонной связью могут быть непосредственно затронуты.

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В крайних случаях солнечная буря может вызвать электрические взрывы на электростанциях и потерю мощности на неопределенный срок. Это в основном вызвано сильными токами, формирующимися в магнитосфере. Хотя это событие случается в редких случаях, оно имеет огромное влияние.

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Солнце, Магнитная буря, Солнечная буря, 29 марта.
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