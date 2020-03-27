Данные аппарата Voyager 2 более чем 30-летней давности пролили свет на потерю атмосферы Ураном

Новости науки:Плазмоид в магнитосфере Урана рассказал о потере атмосферы в далеком прошлом.

Ученые из Центра космических полетов имени Годдарда НАСА проанализировали данные аппарата Voyager 2 более чем 30-летней давности. Статья с описанием исследования опубликована в журнала Geophysical Research Letters.

Исследовательские миссии по изучению границ Солнечной системы Voyager и Voyager 2 запущены с разницей в одну неделю в 1977 году. На сегодняшний день они являются самыми далекими от Земли искусственными объектами. Сейчас автоматические межпланетные станции находятся на расстоянии примерно 22 млрд км от Земли — за пределами гелиосферы, но еще внутри Солнечной системы.

До конца не ясно, когда эти станции покинут Солнечную систему. Специфическое строение системы усложняет движение зондов, поскольку она окружена гипотетическим гигантским скоплением комет, которые находятся под воздействием гравитации Солнца — облаком Оорта.

В январе 1986 года Voyager 2 пролетел на расстоянии 81 433 км от поверхности Урана и собрал данные, которые позволили обнаружить у планеты два новых кольца, 11 лун и определить, что температура на его поверхности составляет около -241℃.

Дополнительное изучение данных спустя 34 года позволило найти еще одну особенность, которую раньше ученые не замечали — зонд пролетел через плазмоид, который, вероятно, лишил Уран атмосферы в далеком прошлом.

В отличие от любой другой планеты в Солнечной системе, Уран вращается почти идеально на одной стороне выполняя переворот раз в 17 часов. Ось магнитного поля планеты направлена на 60 градусов от этой оси вращения, поэтому, когда планета вращается, ее магнитосфера — пространство, в котором находится ее магнитное поле, — качается из стороны в сторону. Ученые до сих пор не знают, как построить модель этого процесса. Пока это выглядит так:

В ходе новой попытки сделать это ученые составили модель на основе данных, собранных магнитометрами Voyager 2, которые отслеживали силу и направление линий магнитного поля Урана, когда аппарат пролетал мимо планеты.

Анализ показал, что в магнитосфере Урана находится плазмоид — огромный пузырь плазмы, длина которого составляет около 204 тыс. км, а ширина — 400 тыс. км. Объект заполнен ионизированным водородом.

По словам ученых, плазмоиды образуются, когда планеты постепенно сбрасывают свою атмосферу в космос. Его существование доказывает, что Уран лишился атмосферы в далеком прошлом.

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