COVID-19: Меры против пандемии скажутся на Мировом океане

Новости науки:Уже сейчас нужно думать о новых шагах после окончания пандемии.

Сокращение производства, снижение выбросов в атмосферу и прерванное воздушное сообщение между странами в связи COVID-19 пойдет на пользу Мировому океану, сообщает международная организация Совета по вопросам Мирового океана.

Важно продолжить поиск путей сокращения выбросов углекислого газа для сохранения здоровья Мирового океана с учётом того, что работа транспорта и промышленности возобновится после окончания пандемии.

Это совсем небольшое изменение за такой короткий период времени, поэтому нам не следует забывать о том, как важно срочно найти решение долгосрочных проблем изменения климата и океана, которые могут иметь серьезные последствия для будущего.

Эксперты прогнозируют, что сокращение выбросов парниковых газов, вызванное замедлением промышленной деятельности в Китае и прекращением полетов по всему миру, будет кратковременным и не должно вводить правительства в заблуждение насчёт того, что инвестиции для перехода на чистую энергию можно отложить до тех пор, пока экономика не оправится от шока, вызванного последствиями пандемии COVID-19.