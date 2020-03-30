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Не такой уж и простой: ученые смогли "достать" из черного цвета новую палитру

Не такой уж и простой: ученые смогли "достать" из черного цвета новую палитру
16:47 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:Ученые нашли способ извлечь новые цвета из черного.

Ученые из Германии и Китая разработали способ извлечения более богатой палитры цветов из черного. Для этого они изменили наноразмерные узоры материалов.

Исследователи объяснили, что цвета, которые мы видим в природе, происходят от наноразмерных узоров, которые отражают свет определенным способом. Крылья бабочки, например, выглядят для нас синими, потому что крошечные пазы на поверхности крыла приводят к отражению только синего света.

Однако, когда поверхности кажутся черными или белыми, часто это происходит потому, что наноразмерные структуры полностью неупорядочены, в результате чего весь свет либо поглощается, либо отражается. Команда исследователей под руководством Университета Бирмингема нашла способ контролировать, как свет проходит через эти неупорядоченные поверхности, чтобы получить другие цвета.

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Команда, в состав которой входят ученые из Мюнхенского университета (Германия) и Нанкинского университета (Китай), сравнила этот метод с техниками, которыми художники пользовались на протяжении веков. Одним из наиболее известных примеров этого является Кубок Ликурга, сделанный из стекла; он выглядит зеленым, когда свет светит на него спереди, и красным, когда свет проходит сквозь Кубок сзади.

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Исследование, Ученые, Наука, Цвет, Черный цвет.
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