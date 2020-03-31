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Ученые определили дату извержения вулкана Тира в Греции

Ученые определили дату извержения вулкана Тира в Греции
18:00 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:Исследование ученых из Университета Аризоны подтверждает гипотезу о том, что извержение произошло примерно в 1560 году до н. э.

Деревья растут в соответствии с условиями их среды обитания и в зависимости от них ежегодно появляется новый слой концентрического роста, называемый кольцом дерева. Анализ этого слоя позволяет получить данные об осадках, температуре, лесных пожарах, состоянии почвы и многих других факторах в тот год, в который он сформировался. Деревья могут даже регистрировать солнечную активность, поскольку она нарастает и убывает.

Когда последовательности колец деревьев разных возрастов накладываются друг на друга и складываются вместе, они могут рассказать историю событий, которые происходили на протяжении сотен и тысяч лет, и дать ученым представление о климатических условиях в прошлом.

Самая длинная хронология в мире насчитывает 12 тыс. лет. Но в Средиземноморье проблема заключается в том, что у нас нет полной, непрерывной записи, относящейся ко времени извержения Тиры. Мы хорошо изучили последние 2 000 лет, но есть пробел. У нас есть годичные кольца деревьев, но мы не знаем точно, каким датам они соответствуют. Это называется плавающей хронологией - Шарлотта Пирсон, ведущий автор исследования.

Заполнение этого пробела позволило бы определить точную дату извержения вулкана на острове Тира (Санторини), который уничтожил древнюю минойскую цивилизацию. Дата этого события, которая является одной из самых крупных за всю историю человечества, до сих пор точно не установлена.

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Исследователи предложили новую технику для анализа возраста колец: они использовали образцы углерода-14, который сохранился в кольцах деревьев, чтобы привязать хронологию к аналогичным и уже датированным образцам из других последовательностей колец деревьев. 

Затем исследователи проанализировали образцы древесных колец с помощью рентгеновского флуоресцентного сканирования. Анализ всего периода времени, когда могло произойти извержение Тиры, показал, что примерно 1560 лет до н. э. в образцах резко упало содержание кальция. Это подтверждает гипотезу о том, что извержение произошло в это время.

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Греция, Наука, Вулкан, Вулкан Тир.
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