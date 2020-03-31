В помощь врачам: нейросеть научили диагностировать заболевания кожи

Кожные заболевания широко распространены, но сразу отличить доброкачественные болезни от злокачественных не всегда под силу даже дерматологам.
Для того, чтобы решить эту проблему и помочь врачам точнее ставить диагнозы, исследователи создали на основе сверточной нейросети ИИ, способный точно определять злокачественные новообразования, предлагать варианты лечения и классифицировать кожные заболевания.
Нейросеть обучалась на 220 тыс. изображениях заболеваний на коже людей разных национальностей. Получившийся ИИ оказался способен диагностировать 134 кожных заболевания и предложить первичные варианты их лечения.
"Наша работа показывает, что ИИ может служить помощником который может расширить возможности медицинских работников в области диагностической дерматологии. Вместо того, чтобы заменять людей ИИ, мы ожидаем, что ИИ будет поддерживать людей, поскольку дополненный интеллект позволит быстрее и точнее ставить диагнозы" - Юнг-Им На, ведущий автор исследования.