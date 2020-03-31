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В помощь врачам: нейросеть научили диагностировать заболевания кожи

В помощь врачам: нейросеть научили диагностировать заболевания кожи
18:43 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:Система поможет медицинским работникам точнее ставить диагноз 134 различных кожных заболеваний.

Кожные заболевания широко распространены, но сразу отличить доброкачественные болезни от злокачественных не всегда под силу даже дерматологам.

Для того, чтобы решить эту проблему и помочь врачам точнее ставить диагнозы, исследователи создали на основе сверточной нейросети ИИ, способный точно определять злокачественные новообразования, предлагать варианты лечения и классифицировать кожные заболевания.

Нейросеть обучалась на 220 тыс. изображениях заболеваний на коже людей разных национальностей. Получившийся ИИ оказался способен диагностировать 134 кожных заболевания и предложить первичные варианты их лечения.

Нейросеть сможет улучшить сон: чему научили ИИ

"Наша работа показывает, что ИИ может служить помощником который может расширить возможности медицинских работников в области диагностической дерматологии. Вместо того, чтобы заменять людей ИИ, мы ожидаем, что ИИ будет поддерживать людей, поскольку дополненный интеллект позволит быстрее и точнее ставить диагнозы" - Юнг-Им На, ведущий автор исследования.

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Все по теме:

Наука, Заболевания кожи, Искусственный интеллект, ИИ, Нейросеть.
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