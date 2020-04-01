NASA успешно раскрыла зеркало телескопа "Джеймс Уэбб" (Фото, Видео)

Новости науки:Космическое ведомство США провело наземное тестирование аппарата "Джеймс Уэбб".

Во время испытаний космический телескоп NASA "Джеймс Уэбб" полностью развернул свое зеркало в той конфигурации, в которой это должны будут сделать в космосе.

В космическом ведомстве отмечают, что сложность выполнения тестов значительно возросла с тех пор, как обсерватория была полностью собрана. Сообщается, что с целью имитации условий космоса телескоп снабдили специальным оборудованием: такой подход позволил максимально детально спрогнозировать риски, с которыми космический аппарат может столкнуться после запуска.

"Развертывание обоих крыльев телескопа при полностью собранной обсерватории - это очередной значительный рубеж, который демонстрирует, что "Джеймс Уэбб" произведет развертывание в космосе должным образом", - отмечает Ли Файнберг (Lee Feinberg), менеджер по оптическим элементам телескопа "Джеймс Уэбб" Центра космических полетов Годдарда.

Напомним, космический телескоп "Джеймс Уэбб" имеет составное зеркало диаметром 6,5 метра. Отказ от цельного изделия в пользу составного обусловлен невозможностью размещения первого на ракете-носителе "Ариан-5", которую хотят использовать для запуска телескопа. Всего зеркало включает в себя 18 шестигранных сегментов.

"Джеймс Уэбб" по своим возможностям существенно превосходит аппарат "Хаббл", который он должен сменить. Потенциал новой орбитальной инфракрасной обсерватории позволят ответить на многочисленные вопросы, связанные с планетами и малыми телами нашей системы, экзопланетами и протопланетными дисками, галактиками и их скоплениями, а также многими другими космическими объектами.

"Хаббл" (слева) и "Джеймс Уэбб" (справа)

В качестве первичных задач для "Джеймса Уэбба" называют выявление света первых звезд, которые появились после Большого взрыва. Это позволит лучше понять механизмы эволюции Вселенной и, возможно, пролить свет на фундаментальные вопросы, связанные с ней. Среди самых волнующих направлений - изучение экзопланет, похожих на наш родной мир.

Напомним, в январе стало известно о том, что запуск телескопа "Джеймс Уэбб", вероятно, придется перенести с марта 2021 года на более поздний срок. Причиной задержки назвали технические сложности.