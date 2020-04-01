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Первый иностранный астронавт был выбран для полетов на Crew Dragon (Фото)

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Первый иностранный астронавт был выбран для полетов на Crew Dragon (Фото)
18:45 Сегодня Телеграф naked-science.ru

Новости науки:Японец Соити Ногути стал первым не американским астронавтом нового пилотируемого космического корабля Crew Dragon.

Компания SpaceX готовится к первому полету Crew Dragon с астронавтами на борту, который станет последней демонстрационной миссией, требующейся для того, чтобы Crew Dragon официально допустили до регулярных полетов.

Задачи миссии, получившей обозначение Demonstration Mission 2, были несколько скорректированы таким образом, чтобы позволить астронавтам Бобу Бенкену и Дагу Херли выполнить некоторые дополнительные работы на борту МКС. Но именно предстоящая Crew-1 станет первой официальной оперативной миссией пилотируемого космического корабля SpaceX. Сейчас появилась новая важная деталь, касающаяся ее участников.

Японское агентство аэрокосмических исследований объявило, что в составе экспедиции будет его астронавт Соити Ногути. "Астронавт JAXA Соити Ногути, готовящийся и тренирующийся сейчас для экспедиции на МКС, начнет тренировку для участия в первом штатном полете корабля Crew Dragon, разработанном SpaceX", - говорится в официальном сообщении японского космического ведомства.

Соити Ногути

Ногути дважды бывал на борту станции в рамках других миссий: в период с 2009 по 2010 год, когда он летал на российском космическом корабле "Союз", и в 2005 году, во время экспедиции американского Space Shuttle.

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Напомним, ранее стало известно, что первую эксплуатационную миссию корабля Crew Dragon проведут с участием американских астронавтов Майкла Хопкинса и Виктора Гловера, а также двух представителей международных партнеров США. Полет может состояться в обозримом будущем. Что касается последней демонстрационной миссии, то она намечена на второй квартал этого года.

Корабль Crew Dragon на стартовом стенде

Нет никаких гарантий, что эти планы не будут в очередной раз перенесены: Crew Dragon только предстоит подтвердить свою надежность. Напомним, 24 марта прототип космического корабля разбился во время испытаний парашютной системы. В самой SpaceX тогда сообщили о ее исправности. Причиной же случившегося назвали то, что пилот вертолета решил преждевременно отпустить прототип корабля, так как его положение было нестабильным из-за ветра.

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Отметим, что всего на счету Crew Dragon один космический старт: его выполнили 2 марта 2019 года. Один запуск совершил и CST-100 Starliner - прямой конкурент корабля Crew Dragon от компании Boeing. При этом его миссия была омрачена техническими неполадками.

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Астронавт, SpaceX, Crew Dragon, Соити Ногути, Demonstration Mission 2.
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