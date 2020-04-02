Расшифрован древний текст, где говорится о необъяснимом красном "хвосте фазана"

Новости науки:Описанный в "Нихон сёки" красный "хвост фазана", который возник в небе над Японией в VII веке, был, вероятнее всего, полярным сиянием.

В 620 году нашей эры японцев поразило необычное небесное явление, которое было описано во множестве письменных источников VII века как красный "хвост фазана".

Учёным из Университета перспективных исследований удалось разгадать загадку и понять, что же всё-таки это было.

Автор исследования, опубликованного в журнале Sokendai Review of Culture and Social, Рюхо Катаока пояснил, что, скорее всего, "хвостом фазана" очевидцы назвали северное сияние: "Сейчас над Страной восходящего солнца не фиксируется Аврора. Но почти полторы тысячи лет назад всё было иначе. Тогда магнитная широта Японии немного отличалась от современной, и столь необычное явление вполне могло возникнуть в Стране восходящего солнца. Выяснилось, что в 620 году магнитная широта Японии отличалась от современной - она составляла 33 градуса, а не 25. Это значит, что над Японией действительно могла разыграться мощная магнитная буря, способная образовать полярное сияние. Тем более что полярные сияния часто принимают формы, которые можно сравнить с перьями фазана", - пояснил Рюхо Катаока.

Несмотря на то, что современные учёные склоняются к возникшему тогда полярному сиянию и этим объясняют загадку красного "хвоста фазана" на японском небосводе, точных научных доказательств этому нет. По другой версии, наблюдатели из VII века могли заметить комету. Однако кометы обычно не светятся красным.