Скачать
Пятница, 03.04.2020
В Украине ужесточают карантин: что известно
В Украине ужесточают карантин: что известно
Как будут начислять пенсии и соцвыплаты на период карантина
Как будут начислять пенсии и соцвыплаты на период карантина
Главный тренер Шахтера: Этот сезон нужно доиграть
Главный тренер Шахтера: Этот сезон нужно доиграть
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 4 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 4 апреля

Венера и Плеяды имеют редкое соединение с яркой Венерой (Фото)

Венера и Плеяды имеют редкое соединение с яркой Венерой (Фото)
12:11 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Это будет выглядеть так, как будто сверхновая взорвалась среди семи сестер.

Если бы сверхновая взорвалась внутри звездного скопления Плеяд, как бы это выглядело? Сегодня вечером мы это выясним. Венера и Плеяды имеют редкое соединение с яркой Венерой, сегодня 3 апреля.

Фред Эспенак из Аризоны, сделал этот снимок 1 апреля:

- Это было прекрасно, - говорит Эспенак. И сегодня вечером будет еще лучше.

Венера примерно в 1000 раз ярче, чем отдельные звезды Плеяд. Итак, когда вы смотрите на соединение невооруженным глазом, вы в основном видите Венеру. Попробуй бинокль.

Расшифрован древний текст, где говорится о необъяснимом красном "хвосте фазана"

Даже небольшое увеличение показывает нежное звездное скопление, окружающее яркую планету. 

Выйдите на улицу после захода солнца, посмотрите на запад и наслаждайтесь шоу.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Космос, Наука, Небо, Звездное небо, Новое исследование.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В чем разница кашля при коронавирусе и простуде
02 Узнайте о своей истинной сущности: психологический тест
03 Как приучить себя и свой организм пить больше воды на протяжении дня
04 Фомин день: приметы и обряды 3 апреля
05 Итоги дня 2 апреля: Проект правительства по поиску "лучших идей" против COVID-19 и пакет "Роды"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Инфляция, ВВП и заработная плата: Кабмин ухудшил прогнозы
Кабмин снова повысил прогноз инфляции на 2020 год
В Киеве количество случаев коронавируса увеличилось до 189
В Киеве количество случаев коронавируса увеличилось до 189
Пункты пропуска на границе Украины сократят
Пункты пропуска на границе Украины сократят
Народные средства против негатива
Народные средства против негатива
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь