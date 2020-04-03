Венера и Плеяды имеют редкое соединение с яркой Венерой (Фото)

Новости науки:Это будет выглядеть так, как будто сверхновая взорвалась среди семи сестер.

Если бы сверхновая взорвалась внутри звездного скопления Плеяд, как бы это выглядело? Сегодня вечером мы это выясним. Венера и Плеяды имеют редкое соединение с яркой Венерой, сегодня 3 апреля.

Фред Эспенак из Аризоны, сделал этот снимок 1 апреля:

- Это было прекрасно, - говорит Эспенак. И сегодня вечером будет еще лучше.

Венера примерно в 1000 раз ярче, чем отдельные звезды Плеяд. Итак, когда вы смотрите на соединение невооруженным глазом, вы в основном видите Венеру. Попробуй бинокль.

Даже небольшое увеличение показывает нежное звездное скопление, окружающее яркую планету.

Выйдите на улицу после захода солнца, посмотрите на запад и наслаждайтесь шоу.