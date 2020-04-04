Скачать
Суббота, 04.04.2020
COVID-19 в Украине: Минздрав опубликовал последние данные о коронавирусе
Минздрав опубликовал последние данные о коронавирусе
Карта коронавируса в Украине и мире 4 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта коронавируса в Украине и мире 4 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Нокаут в третьем раунде: состоялся бой Ломаченко - Лопес (Видео)
Нокаут в третьем раунде: состоялся бой Ломаченко - Лопес (Видео)
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 5 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 5 апреля

Космическое ведомство США представило свое видение исследования Луны

Космическое ведомство США представило свое видение исследования Луны
13:35 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: twitter.com

Новости науки:Общая концепция строится на создании на спутнике долговременной базы, а также подготовке человека к полету на Марс.

Документ NASA под названием Plan for Sustained Lunar Exploration and Development описывает шаги, которые намерены предпринять после высадки на Луну астронавтов. 

Этого хотят достичь путем создания лунной базы Artemis Base Camp на южном полюсе спутника. Она сможет обеспечивать миссии, длина которых будет достигать примерно месяца-двух. Для реализации планов NASA создаст вездеход, похожий на тот, который использовали в программе "Аполлон". В дальнейшем планируется создание более крупного вездехода, обозначенного в документе как Habitable Mobility Platform: на нем можно будет совершать 45-дневные путешествия.

Также космическое ведомство поделилось своим видением перспектив лунной орбитальной станции Lunar Gateway. Вопреки недавно представленным данным о возможном отказе от ее использования в рамках высадки на Луну, NASA все же рассматривает станцию как важный аспект программы.

Более того, в будущем в состав Lunar Gateway намерены интегрировать чрезвычайно крупный модуль Large-Volume Deep Space Habitation, который можно было бы использовать в рамках различных миссий по исследованию Луны. "Orion (космический корабль. — Прим. ред.) доставит первый экипаж к Gateway, когда возможности посадочной системы (HLS) смогут позволить организовать лунные экспедиции с устойчивой орбиты Gateway", — говорится в отчете.

Напомним, в марте стало известно, что космическое ведомство США выбрало первые научные инструменты для станции Lunar Gateway. Один из наборов аппаратуры призван ответить на вопросы, связанные с солнечным ветром, в то время как второй будет изучать радиацию на орбите Луны.

В небе над Арктикой открылась огромная озоновая дыра (Видео)

О старте реализации программы "Артемида" NASA объявило в прошлом году. Первый запуск в рамках миссии может быть выполнен уже в 2021 году: согласно планам, сверхтяжелая ракета Space Launch System должна будет запустить к Луне корабль Orion без членов экипажа.

Первой пилотируемой миссией станет Artemis-2. Предполагается, что космический корабль совершит облет спутника и вернется на Землю. Наконец, в рамках Artemis-3 должно состояться долгожданное возвращение человека на лунную поверхность. Астронавтов будет двое: мужчина и женщина.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Исследования, НАСА, Космос, Наука, Новое исследование.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украину идет северный циклон: синоптики дали прогноз погоды на неделю
02 Психологический тест, который поможет определить Ваш характер
03 Продукты, у которых никогда не истекает срок годности
04 В Украину за сутки вернулись семь тысяч граждан
05 Падение ракеты на Львовщине: Министр обороны озвучил причину (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Киеве: число заразившихся COVID-19 увеличилось до 214
Коронавирус в Киеве: число заразившихся COVID-19 увеличилось до 214
В МВФ назвали условия для выделения помощи Украине
В МВФ назвали условия для выделения помощи Украине
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 4 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 4 апреля
Сколько коронавирус живет на поверхностях?
Сколько коронавирус живет на поверхностях?
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь