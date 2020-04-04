Космическое ведомство США представило свое видение исследования Луны

Новости науки:Общая концепция строится на создании на спутнике долговременной базы, а также подготовке человека к полету на Марс.

Документ NASA под названием Plan for Sustained Lunar Exploration and Development описывает шаги, которые намерены предпринять после высадки на Луну астронавтов.

Этого хотят достичь путем создания лунной базы Artemis Base Camp на южном полюсе спутника. Она сможет обеспечивать миссии, длина которых будет достигать примерно месяца-двух. Для реализации планов NASA создаст вездеход, похожий на тот, который использовали в программе "Аполлон". В дальнейшем планируется создание более крупного вездехода, обозначенного в документе как Habitable Mobility Platform: на нем можно будет совершать 45-дневные путешествия.

Также космическое ведомство поделилось своим видением перспектив лунной орбитальной станции Lunar Gateway. Вопреки недавно представленным данным о возможном отказе от ее использования в рамках высадки на Луну, NASA все же рассматривает станцию как важный аспект программы.

Более того, в будущем в состав Lunar Gateway намерены интегрировать чрезвычайно крупный модуль Large-Volume Deep Space Habitation, который можно было бы использовать в рамках различных миссий по исследованию Луны. "Orion (космический корабль. — Прим. ред.) доставит первый экипаж к Gateway, когда возможности посадочной системы (HLS) смогут позволить организовать лунные экспедиции с устойчивой орбиты Gateway", — говорится в отчете.

Напомним, в марте стало известно, что космическое ведомство США выбрало первые научные инструменты для станции Lunar Gateway. Один из наборов аппаратуры призван ответить на вопросы, связанные с солнечным ветром, в то время как второй будет изучать радиацию на орбите Луны.

О старте реализации программы "Артемида" NASA объявило в прошлом году. Первый запуск в рамках миссии может быть выполнен уже в 2021 году: согласно планам, сверхтяжелая ракета Space Launch System должна будет запустить к Луне корабль Orion без членов экипажа.

Первой пилотируемой миссией станет Artemis-2. Предполагается, что космический корабль совершит облет спутника и вернется на Землю. Наконец, в рамках Artemis-3 должно состояться долгожданное возвращение человека на лунную поверхность. Астронавтов будет двое: мужчина и женщина.