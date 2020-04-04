Неизвестный вид тюленей обитали у берегов Австралии около 3 млн. лет назад

Новости науки:Команда ученых из Школы биологических наук при Университете Монаш выяснили, что у берегов Австралии жили безухие тюлени.

Окаменелость обнаружил австралийский ученый-любитель во время прогулки по пляжу в Портленде, западная Виктория, и передал его в дар музею штата. Спустя несколько лет исследователи обнаружили находку, установили ее возраст и реконструировали облик животного, которому принадлежал зуб.

Анализ показал, что зуб принадлежал представителю ранее неизвестного вида тюленей, которые жили у берегов Австралии примерно 3 млн лет назад. По словам ученых, они обитали на мелководье недалеко от берега и, вероятно, охотились на рыбу и кальмаров.

Поскольку животные не могли использовать свои конечности для передвижения по суше, они размножались и отдыхали на плоских прибрежных пляжах.

Исследователи полагают, что радикальные изменения в климате Земли существенно изменили среду Австралии, уничтожив пляжи, используемые безухими тюленями для отдыха.

"Эти изменения в прошлом привели к исчезновению безухих тюленей в Австралии. Современные морские котики и морские львы, вероятно, столкнутся с аналогичными проблемами, поскольку Земля продолжает нагреваться, а таяние полярных льдов ведет к повышению уровня моря" - Дэвид Хокинг, ведущий автор исследования.