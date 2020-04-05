Сейсмологи зафиксировали снижение вибрации Земли: причина

Новости науки:Снижение вибрации Земли связано с карантином во множестве стран.

По данным сейсмологов, резкое сокращение активности во время пандемии коронавируса привело к тому, что Земля вибрирует значительно меньше. Томас Лекок, геолог и сейсмолог Королевской обсерватории в Бельгии, заметил, что в Брюсселе во время карантина наблюдается 30-50% снижение уровня окружающего сейсмического шума.

Это означает, что данные, собранные сейсмологами, становятся более точными и теперь специалисты способны обнаружить даже малейшие толчки. Этому не может помешать даже то, что большинство научных приборов расположены близко к центру городов, где уровень вибрации обычно высок.

"Теперь мы получаем сигнал с меньшим уровнем шума и вибраций, что позволяет нам выжать больше информации из наших данных", — отметил Энди Фрассетто, специалист из Института Сейсмологических Исследований в Вашингтоне.

Исследователи в Лос-Анджелесе и Западном Лондоне (Великобритания) заметили аналогичную тенденцию. Но сейсмологи, собирающие данные с удаленных станций, расположенных далеко от цивилизации, по данным сообщества ученых, не заметили никаких изменений.