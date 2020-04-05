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Глубоководные черви и бактерии водятся на территориях, насыщенных метаном: почему

Глубоководные черви и бактерии водятся на территориях, насыщенных метаном: почему
18:00 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: twitter

Новости науки:Ученые выяснили почему этот вид червей чаще всего встречается рядом с территориями, которые насыщенны метаном.

Ученые из Калифорнийского технического института обнаружили на дне океана метанотопливный симбиоз червей и бактерий.

Они рассказали, что бактерии, принадлежащие к семейству Methylococcaceae, селятся в органах дыхания червей Laminatubus и Bispira. Они являются метанотрофами — то есть способны использовать метан в качестве единственного источника как углерода, так и энергии.

Черви, длиной в несколько сантиметров, были обнаружены вблизи глубоководных метановых отверстий на дне океана, где богатые углеводородами жидкости вытекают в океан. Как оказалось, черви медленно переваривают бактерии и таким образом поглощают углерод и энергию, которые они извлекают из метана.

Неизвестный вид тюленей обитал у берегов Австралии около 3 млн. лет назад

"Эти черви долгое время ассоциировались с метаном, но исследователи не понимали как они связаны. Теперь мы понимаем, что они кормятся бактериями и метаном. Они объединяются с микробами, чтобы использовать их для питания", — отмечают исследователи.

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Исследование, Ученые, Наука, Метан, Черви, глубоководные черви.
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