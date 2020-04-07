Скачать
Вторник, 07.04.2020
Сколько Украина уже потратила на борьбу с коронавирусом
Сколько Украина уже потратила на борьбу с коронавирусом
Немчинов: Перепись населения придется отложить
Немчинов: Перепись населения придется отложить
Наставник Шахтера: Все потери мы оценим позже
Наставник Шахтера: Все потери мы оценим позже
От коронавируса умерла звезда фильма "Челюсти"
От коронавируса умерла звезда фильма "Челюсти"

Сатурн заболел? Ученые нашли причину высокой температуры атмосферы планеты

Сатурн заболел? Ученые нашли причину высокой температуры атмосферы планеты
16:34 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:Высокую температуру верхних слоев атмосферы Сатурна объяснили влиянием полярных сияний.

Согласно теоретическим моделям, верхние слои атмосферы Сатурна не должны нагреваться выше –123 °C. Однако данные, собранные зондом Voyager при пролете над планетой, показали, что температура в них намного выше: пиковые значения находятся на отметке 325 °C.

В течение многих лет ученые не могли объяснить причину этой неточности в подсчетах. В новом исследовании астрономы обнаружили еще один фактор, который не учитывался при моделировании — токи, возникающие при полярных сияниях.

На основе данных Cassini исследователи создали трехмерную карту температуры и плотности атмосферы в разных участках Сатурна и на различной высоте. Работа показала, что на широтах 60-й северной и южной параллелей разворачиваются кольца полярных сияний.

Астрономы обнаружили неизвестный ранее источник гравитационных волн

Сопутствующие им токи, по мнению исследователей, разогревают верхние слои атмосферы газового гиганта до температуры от 125 до 325 °C.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сатурн, Космос, Ученые, Температура, Наука, Планета.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Поздравление с Благовещением 2020: стихи, проза, открытки
02 Благовещение Пресвятой Богородицы: СМС поздравления и открытки
03 Пройдите тест и узнайте о фазе жизни, в которой находитесь
04 Карта коронавируса в Украине и мире 7 апреля: как распространяется Covid-19
05 Коронавирус в Украине: сколько человек заразились COVID-19, данные МОЗ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 7 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 7 апреля
В Чернобыльской зоне увеличилась площадь пожара
В Чернобыльской зоне увеличилась площадь пожара
Пандемия коронавируса: В Японии ввели чрезвычайное положение
В Японии ввели чрезвычайное положение
&quot;Примеры для всех нас&quot;: королева Елизавета II обратилась к медикам
"Примеры для всех нас": королева Елизавета II обратилась к медикам
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь