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Среда, 08.04.2020
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К Солнцу приближается комета ATLAS (Фото)
К Солнцу приближается комета ATLAS (Фото)

К Солнцу приближается комета ATLAS (Фото)

К Солнцу приближается комета ATLAS (Фото)
14:14 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: twitter.com

Новости науки:Теперь же есть риск, что комета развалится на куски, прежде чем достигнет светила, считают специалисты.

Долгопериодическая комета ATLAS, предположительно, начала разрушаться на части в преддверии сближения с Солнцем, сообщили астрономы из Университета Мэриленда и Калифорнийского технологического университета (США), отчет которых опубликован в The Astoromer’s Telegram.

О дезинтеграции C/2019 Y4 (ATLAS) свидетельствуют изображения, полученные при помощи 0,6 метрового китайского телескопа в обсерватории Ningbo Education со 2 по 5 апреля. "Снимки <…> показали удлиненное псевдоядро длиной около трех угловых секунд, выровненное по оси хвоста, и морфологию, согласующуюся с внезапным снижением или прекращением образования пыли, как и следует ожидать вследствие разрушения ядра", — заявили ученые.

Как объясняют астрономы, к 3 апреля яркость небесного тела снизилась на две звездные величины, притом что до этого она повышалась невероятно быстрыми темпами. По их мнению, фрагментацию ядра можно объяснить значительным влиянием негравитационных сил, действующих на C/2019 Y4.

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ATLAS привлекла внимание вскоре после своего открытия в прошлом декабре с помощью системы Asteroid Terrestial-Impact Last Alert System, базирующейся на Гавайях: ученые предположили, что это фрагмент кометы C/1844 Y1, которую наблюдали еще в середине XIX века. Ожидалось, что в 20-х числах мая этого года C/2019 Y4 приблизится к Земле на расстояние 0,78 астрономических единиц и будет светить так ярко, что станет видна невооруженным глазом в Северном полушарии.

В последний день весны небесное тело, по предыдущим расчетам, пересекло бы орбиту Меркурия. 

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