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Виноваты вулканы: почему произошло вымирание в мезозойской эре

Виноваты вулканы: почему произошло вымирание в мезозойской эре
18:30 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:Эту гипотезу подтвердила высокая концентрация углекислого газа магматического происхождения, обнаруженная в базальтах Центрально-Атлантической магматической провинции.

Мел-палеогеновое вымирание — одно из пяти великих массовых вымираний, которое произошло примерно 66 млн лет назад в мезозойской эре. Причиной вымирания стало резкое повышение концентрации углекислого газа в атмосфере, которое привело к повышению температуры воздуха и подкислению вод океана за счет череды кислотных дождей.

Существует несколько гипотез о событии, которое стало причиной этого вымирания — от падения астероида, которое привело к появлению кратера "Чиксулуб" на полуострове Юкатан, до извержения вулканов.

В новом исследовании ученые проанализировали базальты из Центрально-Атлантической магматической провинции — крупнейшей по площади области изверженных пород в мире, которая образовалась в конце триасового периода.

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Исследование с помощью рамановской спектроскопии показало, что в базальтах содержится большое количество углекислого газа и метана магматического происхождения. Затем ученые использовали собранные данные для моделирования выбросов во время мел-палеогеновое вымирание.

Анализ показал, что извержение вулканов в конце триасового периода привело к выбросу в атмосферу 105 гигатонн углекислого газа — это примерно столько же, сколько будет выброшено в атмосферу за весь XXI век, отмечают авторы работы.

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Наука, Гипотеза, Вымирание, Вулканы, Магма, Мезозойская ера.
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