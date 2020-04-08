Виноваты вулканы: почему произошло вымирание в мезозойской эре

Новости науки:Эту гипотезу подтвердила высокая концентрация углекислого газа магматического происхождения, обнаруженная в базальтах Центрально-Атлантической магматической провинции.

Мел-палеогеновое вымирание — одно из пяти великих массовых вымираний, которое произошло примерно 66 млн лет назад в мезозойской эре. Причиной вымирания стало резкое повышение концентрации углекислого газа в атмосфере, которое привело к повышению температуры воздуха и подкислению вод океана за счет череды кислотных дождей.

Существует несколько гипотез о событии, которое стало причиной этого вымирания — от падения астероида, которое привело к появлению кратера "Чиксулуб" на полуострове Юкатан, до извержения вулканов.

В новом исследовании ученые проанализировали базальты из Центрально-Атлантической магматической провинции — крупнейшей по площади области изверженных пород в мире, которая образовалась в конце триасового периода.

Исследование с помощью рамановской спектроскопии показало, что в базальтах содержится большое количество углекислого газа и метана магматического происхождения. Затем ученые использовали собранные данные для моделирования выбросов во время мел-палеогеновое вымирание.

Анализ показал, что извержение вулканов в конце триасового периода привело к выбросу в атмосферу 105 гигатонн углекислого газа — это примерно столько же, сколько будет выброшено в атмосферу за весь XXI век, отмечают авторы работы.