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Проект LCRT: NASA хочет сделать уникальный телескоп из лунного кратера

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Проект LCRT: NASA хочет сделать уникальный телескоп из лунного кратера
18:39 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: twitter.com

Новости науки:Реализовать проект планируется без участия человека.

В рамках Программы поддержки инновационных концептов (NIAC) эксперты NASA ежегодно отбирают самые передовые и необычные идеи, финансируя их дальнейшую проработку. На днях был обнародован список из 23 проектов, авторы которых получили в общей сумме семь миллионов долларов на следующие этапы. Одной из самых необычных в этом ряду оказалась концепция радиотелескопа в кратере на обратной стороне Луны.

Расположенный здесь инструмент - Lunar Crater Radio Telescope (LCRT) - сможет вести наблюдения на волнах, недоступных с Земли, где такой работе мешают не только атмосферные и околоземные коммуникации, но и сама ионосфера, отражающая длинные радиоволны. Подробности проекта Саптарши Бандиопадхая (Saptarshi Bandyopadhyay) представлены на сайте Лаборатории реактивного движения (JPL) NASA.

По этим планам, LCRT будет вести наблюдения ранней Вселенной на радиоволнах длиной 10-50 метров (6-30 МГц), которые не охвачены существующими телескопами. Для этого он станет самым большим в мире телескопом с цельной антенной (не решеткой антенн) и займет кратер диаметром от трех до пяти километров. Для сравнения, крупнейший из таких "полнораскрывных" радиотелескопов сегодня - китайский FAST диаметром 500 метров.

Концепция телескопа LCRT

Схема миссии по сооружению телескопа LCRT

Реализовать проект планируется без участия человека. По задумке Бандиопадхая, после выбора кратера, подходящего по расположению, размерам и геометрии, к нему отправится роботизированная миссия. Разделившись перед посадкой, один аппарат устроится в центре, а другой начнет протягивать тонкие провода радиоантенн от него и до краев кратера: для этого колесный DuAxel должен взбираться и по довольно крутым склонам.

За пределы Солнечной системы: NASA работает над новым телескопом

Работа по программе NIAC разделяется на три фазы, и переход к каждому следующему шагу сопровождается новым этапом отбора. Проект LCRT пока попал в первую фазу, по которой получил финансирование в размере 125 тысяч долларов и срок в девять месяцев на оценку реализуемости, сложности и стоимости, а также уточнение технических деталей миссии.

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НАСА, Луна, Телескоп, Кратер, NIAC, Lunar Crater Radio Telescope, LCRT.
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