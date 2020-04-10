Быстрее, чем на Юпитере: измерена скорость ветра на коричневом карлике

Новости науки:Методика, разработанная исследователями из Национальной радиоастрономической обсерватории, позволит измерять скорость ветра и на других звездах.

Коричневые карлики — межзвездные объекты массой от 13 до 80 Юпитера, в ядрах которых идут реакции с участием ядер дейтерия и лития. Такие объекты более массивны, чем планеты, но слишком малы, чтобы в их ядрах происходили термоядерные реакции, свойственные для звезд.

Исследователи на основе данных орбитального телескопа Spitzer изучили коричневый карлик 2MASS J10475385 + 2124234. Размер этого объекта сравним с размером Юпитера, однако он примерно в 40 раз массивнее газового гиганта. Карлик расположен на расстоянии 34 световых лет от Земли.

Изучение данных, собранных телескопом, позволило ученым составить модель атмосферы объекта. Астрономы обнаружили, что внешняя атмосфера коричневого карлика вращается быстрее, чем ее внутренняя часть.

Скорость ветра на нем составляет примерно 2293,315 км/ч. Это значительно больше, чем скорость ветра на Юпитере, которая составляет около 370 км/ч.