Клин клином: ген одного грибка стал "лекарством" пшеницы от другого грибка

Новости науки:Причиной устойчивости пшеницы к одному грибку стал ген другого грибка.

Аскомицетовые грибы рода Fusarium являются одними из основных вредителей сельскохозяйственных культур.

Fusarium graminearum создают фузариоз колоса, не просто его уничтожая, но и вырабатывая токсины из группы трихотеценов, которые, в том числе, подавляют синтез белка. При этом трихотецены являются токсичными для человека и животных, поэтому в пищу такую пшеницу использовать нельзя.

В некоторых регионах Fusarium поражает до 15% всего урожая пшеницы. При этом китайские ученые пришли к выводу, что у дикорастущего родственника культурной пшеницы Thinopyrum elongatum, который обладает природной устойчивостью к грибку, формирование этого свойства произошло благодаря другому грибку — Epichloe aotearoae.

Аналогичных генов, как у Epichloe aotearoae, в царстве растений ученым не удалось обнаружить, поэтому они пришли к выводу, что именно этот грибок создает устойчивость к другому грибку Fusarium. Пока до сих пор неизвестно, каким образом это происходит.