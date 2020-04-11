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Клин клином: ген одного грибка стал "лекарством" пшеницы от другого грибка

Клин клином: ген одного грибка стал "лекарством" пшеницы от другого грибка
10:34 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:Причиной устойчивости пшеницы к одному грибку стал ген другого грибка.

Аскомицетовые грибы рода Fusarium являются одними из основных вредителей сельскохозяйственных культур.

Fusarium graminearum создают фузариоз колоса, не просто его уничтожая, но и вырабатывая токсины из группы трихотеценов, которые, в том числе, подавляют синтез белка. При этом трихотецены являются токсичными для человека и животных, поэтому в пищу такую пшеницу использовать нельзя.

В некоторых регионах Fusarium поражает до 15% всего урожая пшеницы. При этом китайские ученые пришли к выводу, что у дикорастущего родственника культурной пшеницы Thinopyrum elongatum, который обладает природной устойчивостью к грибку, формирование этого свойства произошло благодаря другому грибку — Epichloe aotearoae.

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Аналогичных генов, как у Epichloe aotearoae, в царстве растений ученым не удалось обнаружить, поэтому они пришли к выводу, что именно этот грибок создает устойчивость к другому грибку Fusarium. Пока до сих пор неизвестно, каким образом это происходит.

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Пшеница, Наука, Грибы, Fusarium graminearum, Fusarium.
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