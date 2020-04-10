Средство от глистов успешно применили против коронавируса

Противопаразитарный препарат ивермектин за 48 часов подавил действие коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Исследование опубликовали в научном журнале Antiviral Research.
Лекарственный противопаразитарный препарат ивермектин обычно применяется для лечения человека, свиней, крупного рогатого скота, лошадей и овец от глистов. В марте 1997 года ВОЗ одобрила ивермектин для лечения стронгилоидоза у человека.
В рамках исследования медики добавили ивермектин в инфицированные коронавирусом клетки. Результаты эксперимента показали, что спустя 24 часа доля вирусных РНК в клетках снизилась на 93%, а через 48 часов — на 99%.
По словам ученых, однократная обработка способна вызвать уменьшение популяции вируса за 48 часов в 5 тыс. раз. Возможно, что в будущем на основе ивермектина получится создать препарат, который позволит бороться с пандемией коронавирусной инфекции.
По состоянию на утро 9 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 485 тыс. 981 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 88 тыс. 567 человек, поправились 330 тысяч.
В Украине зафиксировано уже 1892 случая заболевания COVID-19, из них 57 – летальных, выздоровели после коронавируса 45 человек.
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