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В Германии количество больных COVID-19 растет третий день подряд

В Германии количество больных COVID-19 растет третий день подряд
11:27 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Количество новых случаев заболевания коронавирусом в Германии за последние 24 часа выросла на 4974.

Число заражений коронавирусом в Германии за сутки выросло на 4 тысячи 974 человека, сообщает в четверг институт Роберта Коха.

Общее число зараженных по данным на 9 апреля составляет 108 тысяч 202 человека. 2 тысячи 107 человек умерли.

Во вторник глава института Лотар Вилер заявил, что ученые фиксируют некоторый спад кривой заражения коронавирусом в ФРГ, но говорить о тенденции пока рано. Во вторник рост заражений за сутки составил 3 тысячи 834 человека. Однако уже в среду число зараженных увеличилось на 4 тысячи 3 человека.

Всего в Германии с начала эпидемии количество инфицированных составило 108 202 человек.

Карта коронавируса в Украине и мире 9 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)

За последние сутки зафиксировано 246 смертельных случаев, почти столько же, как и днем ранее. Общее количество умерших возросло до 2107.

Канцлер Ангела Меркель заявила, что Германия сохранит ограничения, введенные для сдерживания распространения коронавирусной инфекции, по меньшей мере до 19 апреля.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

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Все по теме:

Германия, ВОЗ, Коронавирус, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
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