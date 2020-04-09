В Германии количество больных COVID-19 растет третий день подряд

Новости мира:Количество новых случаев заболевания коронавирусом в Германии за последние 24 часа выросла на 4974.

Число заражений коронавирусом в Германии за сутки выросло на 4 тысячи 974 человека, сообщает в четверг институт Роберта Коха.

Общее число зараженных по данным на 9 апреля составляет 108 тысяч 202 человека. 2 тысячи 107 человек умерли.

Во вторник глава института Лотар Вилер заявил, что ученые фиксируют некоторый спад кривой заражения коронавирусом в ФРГ, но говорить о тенденции пока рано. Во вторник рост заражений за сутки составил 3 тысячи 834 человека. Однако уже в среду число зараженных увеличилось на 4 тысячи 3 человека.

Всего в Германии с начала эпидемии количество инфицированных составило 108 202 человек.

За последние сутки зафиксировано 246 смертельных случаев, почти столько же, как и днем ранее. Общее количество умерших возросло до 2107.

Канцлер Ангела Меркель заявила, что Германия сохранит ограничения, введенные для сдерживания распространения коронавирусной инфекции, по меньшей мере до 19 апреля.

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