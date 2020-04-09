Меры по COVID-19: В Польше продлили карантин

Новости мира:В связи с распространением коронаируса в Польше решили продлить карантинные меры.

Польша продлила карантин на фоне распространения коронавирусной инфекции. Об этом стало известно из Twitter канцелярии польского премьер-министра Матеуша Моравецкого.

"До 26 апреля продлят закрытия школ в стране, запрет воздушного и международного, а также железнодорожного сообщения. Мы также продлеваем закрытия границ, санитарный пограничный контроль и обязательный карантин", - цитируют в канцелярии Моравецкого.

Как отмечают в местных изданиях, в настоящее время увеличиваются пособия по уходу за ребенком.

Премьер-министр также сообщил, что восьмиклассники и выпускники будут сдавать экзамены не раньше июня. Точные даты будут известны как минимум через три недели. Плановые экзамены восьмиклассников должны были проходить с 21 по 23 апреля. Выпускные экзамены должны были начаться 4 мая.

В то же время, до 19 апреля продлен запрет на работу торговых центров, кинотеатров, парикмахерских, косметических центров. Исключением, как и раньше, будут продуктовые магазины и аптеки.

На десять дней также продлили ограничения по количеству людей в магазинах и церквях. Крупные строительные магазины будут закрыты в выходные. Однако правительство отменило ограничения, касающиеся проведения массовых мероприятий.

Напомним:

По состоянию на утро 9 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 485 тыс. 981 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 88 тыс. 567 человек, поправились 330 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 1892 случая заболевания COVID-19, из них 57 – летальных, выздоровели после коронавируса 45 человек.