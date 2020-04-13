Первый случай: астрономы сфотографировали столкновение двух галактик

Новости науки:Такая структура в процессе слияния позволит лучше понять процессы, происходящие при столкновении галактик.

Исследователи изучали столкновение галактики TXS 2116-077 с другим объектом схожего размера в инфракрасном диапазоне с помощью телескопа Chandra.

На снимке исследователям удалось зафиксировать релятивистскую струю газа и плазмы, которая выбрасывается из двух крупных галактик при столкновении. Оба объекта имеют сверхмассивные черные дыры в центре, которые при столкновении обычно производят такой мощный поток энергии, что его сложно рассмотреть из-за его яркости.

"Как правило, струя излучает свет, который настолько силен, что мы не можем видеть галактику за ним. Это все равно что пытаться смотреть на объект, а кто-то [в это же время] будет светить ярким фонарем вам в глаза" - Стефано Маркези, ведущий автор исследования.

Сфотографировать джет удалось благодаря тому, что ученые увидели его на ранней стадии формирования — через несколько лет он будет ярким настолько, что изучить его не удастся.