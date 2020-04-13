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"Частицы ангела": на поверхности золота найдены майорановские фермионы

"Частицы ангела": на поверхности золота найдены майорановские фермионы
22:28 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:Физики из Массачуссетского технологического института впервые обнаружили майорановские фермионы на поверхности золота.

В 1937 году физик Этторе Майорана, анализируя уравнение Дирака для движущегося электрона, вычислил, что он может существовать не только как частица или античастица, но и сочетать оба этих состояния одновременно. Это состояние частиц представляет огромный интерес для физиков, поскольку их уникальные свойства позволят создать полноценный топологический квантовый компьютер.

Название "частицы ангела" майорановский фермион получил по аналогии с "частицей Бога", которую дали бозону Хиггса.

Около 30 раз физики в своих исследованиях заявляли, что они обнаружили эту частицу, однако практически все эти работы были опровергнуты.

В своем новом исследовании физики из Массачуссетского технологического института заявили, что им удалось наблюдать такие частицы на поверхности золота. Для детекции они использовали систему из золотых нанонитей толщиной около 4 нанометров со вкраплениями ферромагнетика (сульфида европия) на сверхпроводящей ванадиевой подложке.

Самая сложная из известных науке: ученые создали уникальную микрочастицу

С помощью технологии туннельной микроскопии исследователям удалось найти пики сигналов, которые, согласно предыдущим теориям, могли генерироваться только парами майорановских фермионов.

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Золото, Ученые, Наука, Майорановский фермион, Фермион.
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