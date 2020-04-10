Самая сложная из известных науке: ученые создали уникальную микрочастицу

Новости науки:Открытие позволит создавать более стабильные смеси жидкостей, таких как краски, а также иначе скручивать свет для получения голографических проекций.

В процессе эволюции форма молекул постоянно усложнялась — так появились самые сложные из них, к которым относится, например, пыльца растений, иммунные клетки и некоторые вирусы.

К числу наиболее сложных природных частиц относятся остроконечные кокколитофоры. Этот тип водорослей диаметром в несколько микрон известен тем, что создает вокруг себя замысловатые раковины из известняка. Чтобы лучше понять правила, которые определяют, как такие частицы растут и как образуется их форма, ученые много лет пытаются воссоздать их в лаборатории. Однако такие эксперименты до сих пор не приводили ни к каким серьезным результатам — в первую очередь потому, что исследователи не могли найти способ измерить сложность получившейся молекулы.

В новой работе исследователи выяснили, что одним из ключевых признаков сложности частицы является хиральность — в данном контексте это тенденция к закрученности ее структур по часовой или против часовой стрелки.

В качестве доказательства своей гипотезы исследователи, руководствуясь принципом хиральности, покрыли наноразмерные листы сульфида золота аминокислотой, называемой цистеином.

Результатом эксперимента стала частица, структура которой, по словам ученых, даже сложнее, чем у остроконечных кокколитофор. Другими словами, им удалось создать самую сложную частицу из известных науке.