Все для детей: самцы морских коньков подавляют иммунитет ради беременности

Новости науки:Похожим образом этот механизм работает у беременных женщин, но коньки в ходе этого процесса теряют сразу несколько генов.

Иммунная система как у человека, так и у других видов живых организмов, воспринимает развивающийся во время беременности плод как инородное тело. В случае с людьми и другими млекопитающими, одним из механизмов является проникновение стволовых клеток ребенка в костный мозг матери. Это приводит к подавлению воспалительной активности, которая возникла бы, если бы этого не произошло.

Для более подробного исследования работы иммунной системы во время беременности исследователи сосредоточились на изучении позвоночных, у которых, в отличие от млекопитающих, беременность возникала независимо более сотни раз.

В новой работе ученые выбрали семейство игловых, в которое входят рыбы-иглы и морские коньки. За беременность в этом семействе отвечают самцы — представители одного вида вынашивают икринки на животе, другого — защищают их кожными складками, а третьего — вынашивают их в сумке аналогом плаценты.

Секвенировав геном представителей 14 видов из семейства игловых, ученые выяснили, что Hippocampus и Syngnathus частично видоизменяют или вовсе исключают гены механизма МНС, — главного комплекса, который отвечает за борьбу иммунной системы с инородным объектом.

Кроме того, представители обоих вышеописанных видов прибегают к экспрессии генов. Таким образом, у рыб, как и у человека, снижается активность некоторых иммунных путей. Однако этот процесс происходит по-разному, отмечают авторы исследования.