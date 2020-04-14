Скачать
Вторник, 14.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
ВОЗ: Мир еще не прошел пик пандемии COVID-19
ВОЗ: Мир еще не прошел пик пандемии COVID-19
ООС: боевики 4 раза нарушили режим "тишины", двое военных ранены
ООС: боевики 4 раза нарушили режим "тишины"
Экс-игрок Динамо: Очень печально видеть Шахтер лидером
Экс-игрок Динамо: Очень печально видеть Шахтер лидером
"Спасибо за всю вашу поддержку": Кристофер Хивью вылечился от коронавируса
Кристофер Хивью вылечился от коронавируса

Все для детей: самцы морских коньков подавляют иммунитет ради беременности

Все для детей: самцы морских коньков подавляют иммунитет ради беременности
18:50 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:Похожим образом этот механизм работает у беременных женщин, но коньки в ходе этого процесса теряют сразу несколько генов.

Иммунная система как у человека, так и у других видов живых организмов, воспринимает развивающийся во время беременности плод как инородное тело. В случае с людьми и другими млекопитающими, одним из механизмов является проникновение стволовых клеток ребенка в костный мозг матери. Это приводит к подавлению воспалительной активности, которая возникла бы, если бы этого не произошло.

Для более подробного исследования работы иммунной системы во время беременности исследователи сосредоточились на изучении позвоночных, у которых, в отличие от млекопитающих, беременность возникала независимо более сотни раз.

В новой работе ученые выбрали семейство игловых, в которое входят рыбы-иглы и морские коньки. За беременность в этом семействе отвечают самцы — представители одного вида вынашивают икринки на животе, другого — защищают их кожными складками, а третьего — вынашивают их в сумке аналогом плаценты.

Изучение древних зубов показало, что вымершие приматы переплывали Атлантический океан (Фото)

Секвенировав геном представителей 14 видов из семейства игловых, ученые выяснили, что Hippocampus и Syngnathus частично видоизменяют или вовсе исключают гены механизма МНС, — главного комплекса, который отвечает за борьбу иммунной системы с инородным объектом.

Кроме того, представители обоих вышеописанных видов прибегают к экспрессии генов. Таким образом, у рыб, как и у человека, снижается активность некоторых иммунных путей. Однако этот процесс происходит по-разному, отмечают авторы исследования.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Беременность, Животные, Наука, Морской конек.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Итоги дня 13 апреля: коронавирус, пожары в Чернобыле и поправки к госбюджету-2020
02 Великий вторник 14 апреля: что обязательно нужно сделать в этот день
03 Роскошные поздравления с днем рождения в стихах и картинках на 14 апреля
04 "Здравого смысла нет": продуктовые рынки снова закроют
05 Какие завтра праздники: традиции и приметы на 15 апреля
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Верующие будут молиться на улице: Как пройдут пасхальные богослужения в Украине
Пасха 2020: Как пройдут богослужения в храмах Украины
Эпидемия COVID-19: Румыния на месяц продлила чрезвычайное положение
Эпидемия COVID-19: Румыния на месяц продлила ЧП
Карантин не помеха: Украинцы уже успели зарегистрировать 10 рекордов
Карантин не помеха: В Украине уже успели установить 10 рекордов
Съемки нового фильма с Дуэйном Джонсоном перенесли: причина
Съемки нового фильма с Дуэйном Джонсоном перенесли: причина
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь