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Изучение древних зубов показало, что вымершие приматы переплывали Атлантический океан (Фото)

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Изучение древних зубов показало, что вымершие приматы переплывали Атлантический океан (Фото)
17:47 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: twitter.com

Новости науки:Часть южноамериканских обезьян произошла от африканских предков, относящихся к вымершему семейству парапитецидов.

Четыре окаменелых зуба, обнаруженных в амазонских джунглях на территории Перу, дают новые доказательства того, что группы древних приматов пересекали Атлантический океан, мигрируя из Африки в Южную Америку. Статья об этом опубликована в издании Science.

Зубы, описанные в исследовании, принадлежали парапитецидам - вымершему семейству приматов, существовавшему в эоценовом и олигоценовом периодах. Форма и строение останков схожи с молярами (верхними зубами) ископаемых приматов, обнаруженных на территории современного Египта. Находка убедительно доказывает, что эти обитатели Южной Америки произошли от африканских обезьян.

"Это совершенно уникальное открытие, - говорит Эрик Сейфферт, ведущий автор исследования. - Это означает, что, кроме обезьян Нового света и группы грызунов, известной под названием кавиоморфы, существует еще одна родственная линия млекопитающих, которая каким-то образом совершила это невероятное трансатлантическое путешествие. Вероятно, парапитециды совершили путешествие длиной в полторы тысячи километров на природных плотах, сформировавшихся из прибрежных растений во время шторма".

Зубы древних приматов

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Обладателя зубов назвали Ucayalipithecus perdita - в честь правого притока Амазонки, реки Укаяли, в бассейне которой нашли окаменелости. Это существо было совсем небольшим, размером примерно с современных мартышек. Возраст зубов, по оценкам исследователей, составляет от 23 до 34 миллионов лет.

Эрик Сейфферт рассматривает находку

Основываясь на этой оценке, можно предположить, что миграция Ucayalipithecus perdita с Черного континента произошла примерно в конце эоценовой эпохи. "Мы предполагаем, что эта группа [приматов] могла перебраться в Южную Америку в период эоцен-олигоценового вымирания, когда антарктический ледяной щит начал нарастать, а уровень моря упал, - поясняет Эрик Сейфферт. - Это могло сыграть определенную роль в том, чтобы приматам было немного легче пересечь Атлантический океан".

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Исследователи надеются, что им удастся найти еще какие-нибудь останки Ucayalipithecus perdita и пролить свет на строение и образ жизни этих приматов, а также установить их взаимосвязь с современными обезьянами.

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История, Археология, Зубы, Атлантика, Атлантический океан, Приматы, Древние приматы, Ucayalipithecus perdita.
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