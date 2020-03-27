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Как кольца у деревьев: история жизни человека "записана" на зубах

Как кольца у деревьев: история жизни человека "записана" на зубах
04:12 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay

Новости науки:Жизненные события оставляют следы на зубной ткани.

Жизненные события могут оставлять определенные следы на зубной ткани у людей. К такому выводу пришли ученые из Нью-Йоркского университета в своем исследовании, опубликованном в журнале Nature.

Следы остаются на так называемом цементе — специфической костной ткани, которая покрывает корень и шейку зуба у человека и других млекопитающих. На 70% она состоит из неорганических компонентов, и на 30% — из органики.

Ученые проанализировали зубы у 50 человек возрастом от 25 до 69 лет, взятыми из коллекции скелетов с уже известной информацией об их медицинской истории, а также образе жизни, возрасте, болезнях и перемещениях в течение жизни — например, из городской в сельскую среду.

Оказалось, что физиологически значимые события, например беременность, менопауза, тюремное заключение или системные заболевания, оставляют изменения в микроструктуре этого цемента. Ученые научились их изучать и читать, анализируя жизнь человека.

Цемент 35-летней женщины с крупным планом с темными "кольцами", соответствующими репродуктивным событиям

Для составления словарей подобного типа изменений на зубном цементе ученым необходимо провести дополнительные исследования, увеличив выборку людей для изучения их зубов. После этого специалисты планируют представить новую работу с рассказом о следах, которые оставляют на цементе те или иные жизненные события.

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Зубы, Биология, Зубной цемент.
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