Скачать
Пятница, 03.04.2020
Рынок земли: Всемирный банк дал Украине рекомендации
Рынок земли: Всемирный банк дал Украине рекомендации
Черновицкая область "самоизолировалась": въезд и выезд запрещен
Черновицкая область "самоизолировалась": въезд и выезд запрещен
Макгрегор: Нурмагомедов струсил
Макгрегор: Нурмагомедов струсил
Будь всегда в тренде: стрижки, которые никогда не выйдут из моды (Фото)
Будь всегда в тренде: стрижки, которые никогда не выйдут из моды (Фото)

Развитие мозга австралопитеков: новое исследование поставило под сомнение современную научную парадигму

Развитие мозга австралопитеков: новое исследование поставило под сомнение современную научную парадигму
04:12 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: Facebook

Новости науки:Мозг австралопитеков развивался как человеческий, но был похож на обезьяний.

Головной мозг австралопитеков развивался как человеческий, но при этом структурно был очень похож на обезьяний. К такому выводу пришли ученые из Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка, создавшие компьютерные модели по двум черепам детенышей афарских австралопитеков. Их исследование опубликовано в журнале Science Advances.

Основная научная парадигма на сегодняшний день гласит, что человеческий мозг начал развиваться дольше только после того, как постепенно увеличился в размерах. То есть сначала он постепенно увеличивался в размерах, и только потом начал дольше развиваться. Такой ход эволюции снижал риски во время родов.

Филипп Гунц из Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка с помощью компьютерной томографии воссоздал модель головного мозга двух детенышей афарских австралопитеков из Дикики и Хадара в Эфиопии. Достроив отсутствующие части черепа ученые пришли к выводу, что форма и физическая структура мозга у детенышей австралопитеков и детенышей современных обезьян очень похожи. Соответственно, у маленьких австралопитеков не было следов перестройки мозга, как это произошло с рядом других древних людей.

При этом у взрослого австралопитека объем мозга больше, чем у шимпанзе того же возраста. Благодаря этому ученые заключили, что расти мозг австралопитека тоже должен был дольше. При этом зубы зубы австралопитеков росли примерно с той же скоростью, что и у шимпанзе, соответственно, удлинение развития коснулось только мозга, а не всего организма.

Исследование ученых противоречит основной теории, что мозг австралопитеков начал дольше развиваться только по мере его увеличения в размерах. Примерно также многие ученые думали про неандертальцев, которые якобы уступали другим видам Homo в развитии.

Читайте также: 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Мозг, Эволюция, Биология, Австралопитек.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В чем разница кашля при коронавирусе и простуде
02 Фейки о COVID-19: В МОН рассказали о самых распространенных
03 Узнайте о своей истинной сущности: психологический тест
04 Коронавирус: за день в Украине выявлено почти сто заболевших Covid-19
05 Украина и Япония договорились о совместной работе в сфере кибербезопасности
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Советник Кличко: &quot;Мы готовы к эпидемии. На бумаге. Были. До сегодня&quot;
Советник Кличко: "Мы готовы к эпидемии. На бумаге. Были. До сегодня"
Карантин в Хмельницком: &quot;кофейные точки&quot; закрываются
Карантин в Хмельницком: "кофейные точки" закрываются
Коронавирус: за день в Украине выявлено почти сто заболевших Covid-19
Коронавирус: за день в Украине выявлено почти сто заболевших Covid-19
Рецепт дня: Куриные грудки, запеченные с яблоком и беконом
Рецепт дня: Куриные грудки, запеченные с яблоком и беконом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь