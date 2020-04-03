Развитие мозга австралопитеков: новое исследование поставило под сомнение современную научную парадигму

Новости науки:Мозг австралопитеков развивался как человеческий, но был похож на обезьяний.

Головной мозг австралопитеков развивался как человеческий, но при этом структурно был очень похож на обезьяний. К такому выводу пришли ученые из Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка, создавшие компьютерные модели по двум черепам детенышей афарских австралопитеков. Их исследование опубликовано в журнале Science Advances.

Основная научная парадигма на сегодняшний день гласит, что человеческий мозг начал развиваться дольше только после того, как постепенно увеличился в размерах. То есть сначала он постепенно увеличивался в размерах, и только потом начал дольше развиваться. Такой ход эволюции снижал риски во время родов.

Филипп Гунц из Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка с помощью компьютерной томографии воссоздал модель головного мозга двух детенышей афарских австралопитеков из Дикики и Хадара в Эфиопии. Достроив отсутствующие части черепа ученые пришли к выводу, что форма и физическая структура мозга у детенышей австралопитеков и детенышей современных обезьян очень похожи. Соответственно, у маленьких австралопитеков не было следов перестройки мозга, как это произошло с рядом других древних людей.

При этом у взрослого австралопитека объем мозга больше, чем у шимпанзе того же возраста. Благодаря этому ученые заключили, что расти мозг австралопитека тоже должен был дольше. При этом зубы зубы австралопитеков росли примерно с той же скоростью, что и у шимпанзе, соответственно, удлинение развития коснулось только мозга, а не всего организма.

Исследование ученых противоречит основной теории, что мозг австралопитеков начал дольше развиваться только по мере его увеличения в размерах. Примерно также многие ученые думали про неандертальцев, которые якобы уступали другим видам Homo в развитии.

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