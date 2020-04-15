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Существование энионов впервые подтверждено экспериментом

Существование энионов впервые подтверждено экспериментом
03:23 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay

Новости науки:Физики впервые подтвердили существование энионов.

Физики впервые экспериментально подтвердили существование энионов. Работа группы физиков из Франции под руководством Гвендаля Фива опубликована в журнале Science.

В трехмерном пространстве все взаимодействия можно разделить на два типа — бозонные и фермионные, в зависимости от изменения свойств системы. Волновая функция бозонной системы не меняет свою фазу при перестановке частиц, тогда как волновая функция фермионной системы — изменяет свою фазу на π.

В двумерных системах изменение фазы может быть отличным от 0 или π — это означает, что существует другой тип частиц, которые обладают дробной статистикой. В теории такие частицы называются энионами, и представляют собой обобщение понятий фермиона и бозона.

Дополнительные измерения не найдены: гравитация все еще работает на расстоянии менее 50 мкм

Группе физиков из Франции под руководством Гвендаля Фива впервые удалось экспериментально подтвердить существование энионов и измерить их статистику. Они провели столкновение квазичастиц на квантовых проводниках с двумерным электронным газом GaAs/AlGaAS. Дробная статистика сталкивающихся квазичастиц была выявлена путем измерения корреляций тока, снятом с рассеивателя.

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Все по теме:

Физика, Квантовая механика, Энионы.
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