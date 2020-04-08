Дополнительные измерения не найдены: гравитация все еще работает на расстоянии менее 50 мкм

Новости науки:Ученые не нашли дополнительные свернутые измерения.

Ученые из Вашингтонского университета не нашли дополнительные свернутые измерения во Вселенной. Для этого они измерили гравитацию на расстоянии менее 50 мкм.

Исследователи предположили, что у Вселенной есть множество свернутых измерений, но они скрыты от прямых экспериментов ученых. По их мнению, измерения могут быть компактными и проявляют себя лишь в крайне малых масштабах, могут быть слабыми, поэтому их сложно обнаружить.

Для того, чтобы измерить притяжение между ними, ученые использовали быстрый диск, на который воздействует меняющаяся гравитация. Ее же создавал диск, который вращается на той же плоскости.

На них нанесли специальные бороздки — при вращении они постоянно совпадали друг с другом, но на разных расстояниях. Если сила притяжения менялась, это фиксировал специальный детектор.

Этот эксперимент точно регистрировал гравитацию на расстоянии менее 50 мкм, но исследователи не обнаружили признаки свернутых измерений. Однако физики планируют продолжать их искать — с помощью более микроскопических экспериментов и точных наблюдений.

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